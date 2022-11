Nejkrásnější dekorace jsou k vidění v Soběslavi. Kreativ představil novinky

Oblíbený veletrh tvoření Kreativ s tématikou Vánoc a zimy se opět vrátil do Kulturního domu v Soběslavi. Od čtvrtka 17. do pátku 18. listopadu nabízí přehlídku nápadů pro děti i dospělé. Letos přinesl i řadu novinek. Otevřeno je od 9 do 18 hodin, součástí jsou tradiční dílničky i pestrý doprovodný program. Na místě lze zakoupit kreativní pomůcky, materiál i hotové výrobky.

| Video: Lenka Pospíšilová