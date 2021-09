Obec Zahájí se nachází v okrese České Budějovice, necelé tři kilometry severně od Zlivi, přibližně 15 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. V obci, jejíž historie sahá do přelomu 13. a 14. století, dnes žije přibližně 485 obyvatel. Dominantou Zahájí je původně raně gotický kostel Zvěstování Páně z konce 13. století.

Zhruba dvě stovky lidí se v sobotu 4. září přišly v Zahájí na Českobudějovicku rozloučit na místní fotbalové hřiště s letošním létem. Součástí zábavného odpoledne plného her a soutěží, které pro děti i dospělé připravila obec s podporou Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ, byla už tradiční soutěž o nejlepší jad(e)rný guláš. Jejím vítězem se letos stal tým členek zahájského sboru dobrovolných hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.