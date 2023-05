"Jezdívám přes hráz několikrát za den, často i v noci. Denní uzavírku chápu, ale proč platí i přes noc? To už přece není zdaleka takový provoz, aby nemohla být hráz otevřená i normálním smrtelníkům. V deset večer by se už žádné kolony u semaforů netvořily," myslí si Jan Černý, který bydlí na táborském Pražském sídlišti. Se svým názorem není rozhodně osamocen.

OBRAZEM: Lávka u jordánské hráze v Táboře jde pomalu k zemi

Podle starosty Štěpána Pavlíka se vedení města touto možností zabývalo ještě před zahájením stavby. "Budeme sledovat dopravní situaci a poté se případně rozhodneme. Nejprve jsme zvažovali variantu v opatrném rozpětí mezi 23. až pátou hodinou ranní, to máme jistotu, že je všude klid. Také jsme zvažovali, že když lidé jedou do divadla, mohli by špuntovat hráz. Problém není v tom, že by nebylo možné přejet hráz, ale v tom, že už při - ani ne dopravní špičce, ale i běžném provozu - by jednosměrná kyvadlová doprava ucpávala Křižíkovo náměstí i křižovatku na Píseckém rozcestí," vysvětlil starosta.

Případné otevření hráze přes noc bude vedení města konzultovat se stavební firmou. Za nejkomplikovanější označil rekonstrukci můstku u přepadu na konci hráze.

"Představte si, že třeba za týden v dobré víře otevřeme provoz přes noc a za měsíc ho budeme zase muset zavřít. Chceme mít zkrátka jistotu, že případná úprava bude trvat po celou dobu stavby," vysvětlil. Na závěr dodal, že hlavní slovo bude mít nakonec odbor dopravní policie.

Oprava silničního průtahu táborským Sídlištěm nad Lužnicí a dále přes Sezimovo Ústí je plánována na celkem 44 dní, trvat má do 2. června. Rozdělena je do čtyř etap.

Řidiči pozor, oprava průtahu Sídlištěm nad Lužnicí se posouvá

Z dalších plánovaných dopravních staveb, které podstatně ovlivní provoz, zmínil vedoucí táborského odboru dopravy Jan Pávek opravu okružní křižovatky v Táboře – Měšicích a plánovanou již v minulých letech odloženou opravu mostu přes dálnici D3 v Táboře – Záluží.

"Na asfaltových vrstvách okružní křižovatky v Měšicích jsou deformace a poruchy. Bude se zde opravovat asfaltové souvrství a oprava by měla trvat zhruba dva měsíce," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Předpokládaná cena opravy je 14 milionů korun.

Oprava okružní křižovatky v Měšicích bude podle Jana Pávka rozdělena na etapy tak, aby provoz mohl být zachován. Objízdné trasy při opravě mostu v Záluží jsou navrženy přes Jeníčkovu Lhotu do Ratibořských Hor a Mladé Vožice.

Během května dojde také k opravě dálnice D3 v úsecích mezi zhruba 62. až 70. kilometrem v obou směrech provozu. Hotovo by mělo být do dvou měsíců od zahájení, předpokládané náklady se šplhají k 218 milionům korun.

Uzavírka čeká také silnici I/19 Tábor u Jordánu, kde dojde k zajištění skalního výchozu a sanaci skalních svahů. "Cílem je omezení působení nepříznivých povětrnostních vlivů: vody a mrazu. Dojde k odstranění nestabilních částí svahu a jeho zajištění ochrannou sítí," sdělil Adam Koloušek. Pracovat se tu bude pravděpodobně v druhé polovině letošního roku.

Poslední z významnějších oprav na Táborsku bude v letošní stavební sezoně oprava povrchů silnice II/137 v úseku Všechlapy - Sudoměřice u Bechyně. Objízdné trasy tohoto úseku jsou plánovány přes Želeč.