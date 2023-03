Lidé z Větřní a okolí nyní s velkým smutkem vzpomínají na oblíbenou dětskou lékařku Jaroslavu Vaníčkovou. V pátek tragicky zemřela na silnici E 55 u Holkova při dopravní nehodě. Čtyřiašedesátiletou pediatřičku znali lidé několika generací. Z jejího náhlého odchodu se nemohou vzpamatovat.

Při nehodě tragicky zahynula MUDr. Jaroslava Vaníčková, pediatrička, která působila ve Větřní. | Foto: Se Souhlasem rodiny

„S bolestí v srdcích obyvatelé města Větřní přijali zprávu o náhlém odchodu paní doktorky Jaroslavy Vaníčkové, která nás tak nenadále opustila,“ řekl za vedení města Větřní místostarosta a lékař Jaroslav Vojtíšek a stručně přiblížil její příběh.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

s Jaroslavou Vaníčkovou se koná v pátek 31. 3. 2023 ve 13 hodin na centrálním hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.

Jaroslava Vaníčková nastoupila 9. srpna 1984 na dětské oddělení do nemocnice v Českém Krumlově, kde praktikovala až do roku 1989. Po složení atestace nahradila v témže roce předchozího oblíbeného a dlouholetého dětského lékaře Miloše Lazara, který odcházel na zasloužený odpočinek. Už 31. ledna 1995 se privatizovala a od té doby pracovala ve své dětské ordinaci pro malé občánky ve Větřní, a to až dosud. „Od roku 2002 do roku 2010 působila i jako zastupitelka města Větřní. Tragický osud ji stihl 24. března 2023 v odpoledních hodinách na silnici. Čest její věčné památce,“ dodal místostarosta.

„Byla to úžasná žena,“ vážil si Jaroslavy Vaníčkové i starosta města Antonín Krák. „Její odchod je pro město velká ztráta, jednak jako výjimečné osobnosti, ale i lékařky. Dětskou lékařku u nás dělala více než 30 let, její ordinací prošly děti několika generací z města a okolí, včetně mých dětí. Znala celé rodiny i jejich anamnézy. Bude nám však chybět také ve veřejném životě, protože se rovněž podílela na chodu města, v minulosti řadu let pracovala například jako zastupitelka našeho města. Odchod paní doktorky je pro nás velká tragédie lidská i profesní. Těžko ji budeme nahrazovat.“

Na svou milovanou tetu vzpomíná i Eva Dudová. „Jakoby nestárla, byla duší stále mladá. Byli jsme si všichni velmi blízcí. Já ráda myslím na to, jak jsme spolu poslouchaly muziku nebo jak jsem za ní jezdívala v létě o prázdninách do Krumlova, když tam ještě bydlela.“

Dětská doktorka později žila ve Větřní, kde měla ordinaci, a nakonec si postavila domek ve Vlkově u Veselí nad Lužnicí, odkud do Větřní dojížděla. „Byli bychom rádi, kdyby v její práci ve Větřní někdo pokračoval, a tak hledáme pediatra, který by její kompletně vybavený obvod převzal. Na následující měsíc se nám podařilo najít záskok, rodiče s dětmi tak mají péči zajištěnou, a pak uvidíme, co dál,“ doplnila Eva Dudová.

Zármutek dolehl rovněž na kolegy z lékařské branže. „Hluboce nás, spolupracovníky a kolegy, zasáhl náhlý tragický odchod paní Jaroslavy Vaníčkové, praktické lékařky pro děti a dorost ve Větřní,“ vyjádřila za všechny lékařka Jarmila Křikavová. „Za desítky let, kdy paní doktorka ve Větřní pracovala, prošlo její ordinací spousta dětí. Byla autoritou pro ně a jejich rodiče. Řadě rodin pomohla i v obtížných sociálních situacích. Byla jistotou pro spolupracovníky a kolegy, každý den se spolehlivě snažila ve své ordinaci pro každé dítě najít optimální komplexní péči. Milá Jaruško, děkujeme a nezapomeneme.“