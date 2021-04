Základní škola Zborovská rozdělila třídy podle výuky jazyků a vyučujících. „Museli jsme zohlednit především to, abychom měli učitele pro výuku,“ uvedla zástupkyně ředitele pro první stupeň Pavlína Černá. Jedním z klíčů se tak stalo to, aby do školy mohly chodit děti pedagogů ve stejnou dobu, jako oni sami učí.

Jinak by totiž museli učitelé zůstat se svými dětmi doma, škole vy tak vznikl problém se zajištěním dostatečného počtu pedagogů. Druhým klíčem bylo rozdělení podle výuky jazyků tak, aby mohly děti zůstat v kontaktu se svým vyučujícím i během online výuky.

Střídat se v táborské ZŠ Zborovská bude přibližně 400 dětí, rozdělených na zhruba stejné poloviny po dvou stovkách.

„Pro nás se v podstatě mění jenom to, že s námi syn nebude doma, protože pracujeme oba z domova. A že se můžeme víc na práci soustředit, místo toho, abychom ho kontrolovali u počítače. Do školy se už těšil na kamarády, které dlouho neviděl. Co nechápu, to je nošení respirátorů nebo roušek během vyučování. Vždyť se přece ráno testují, tak proč je ještě takhle omezovat? To mi rozhodně přijde hloupé. Držím palce všem, ať to v klidu zvládají, i učitelkám a učitelům,“ okomentovala návrat dětí do škol Markéta Hajná, maminka jednoho z žáků.