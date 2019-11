Ve tmě se zablýskají oči šelem číhajících na svou kořist, tu a tam některá z nich neslyšně projde jen pár kroků od návštěvníků toužících po dobrodružství. Podobné zážitky si mohou odnést lidé, kteří navštíví ZOO Tábor v sobotu 2. listopadu večer. Pracovníci zahrady v tento strašidelný večer zcela mimořádně uspořádají od 17 hodin halloweenskou prohlídku zahrady spojenou s lampionovým průvodem.

Halloween v Zoo Tábor. | Foto: Deník/ Jiří Dintar

Zájemcům poskytnou i odborný výklad o životě jednotlivých zvířat, která v táborském zoo žijí za bezpečnými ploty výběhů. Zvířata, z nichž mnohá patří k druhům ohroženým vyhynutím, se tedy dostanou až do blízkosti návštěvníků, ale nikoliv až na dosah. „Jsou to zcela výjimečné zážitky. Zejména šelmy se za tmy chovají úplně jinak a určitě stojí za to poznat jejich noční život zblízka,“ říká mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka.