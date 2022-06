Ta si svou bujnou kštici pěstovala neuvěřitelných osmnáct let, její vlasy měřily více jak 150 centimetrů a sahaly jí až do poloviny lýtek. Mohly se tak právem považovat za nejdelší v Českých Budějovicích, možná i kraji. O vlasy se společně s Andreou starala její maminka Dagmar. „Měly jsme společný rituál, kdy jsem jí každou neděli pomáhala s umýváním,“ prozradila.

Společně s otcem Daliborem přišli dceru podpořit v jejím počínání. „Nejen, že je výborná sportovkyně, hraje na několik hudebních nástrojů, zvládla teď autoškolu, ale také myslí na ostatní a rozhodla se pro tak krásné gesto,“ pochvaloval si pyšný otec Dalibor Krebs.

Dárcovství plánovala od dětství

Andrea chodí do třetího ročníku Gymnázia J. V. Jirsíka, od šesti let se věnuje bojovému sportu Allkampf-jitsu a je několikanásobnou držitelkou titulu mistra republiky. „Vlasy mi rostly celých osmnáct let, ale každý rok jsme zastříhávali konečky,“ přiblížila.

Už předem počítala s tím, že když se nechá jednou ostříhat, tak chce, aby její hříva posloužila dobré věci. „Nechtěla jsem vlasy prodat, nebo si je nechat pro sebe, ale věnovat je onkologickým pacientům, hlavně dětem, protože jsem měla i několik takových lidí ve svém okolí. Akorát jsem nevěděla, kdy to bude,“ naznačila Andrea s tím, že k rozhodnutí dospěla postupem času.

Důvody se se sešly

V dubnu oslavila 18. narozeniny a usoudila, že jde o tu pravou příležitost. „Je to zlomový věk, možná i proto. Také mě čeká řada soustředění a závodů v bojovém umění, kde už jsem měla s úpravou vlasů také komplikace. Tak jsem si řekla, že přišel správný čas,“ popsala důvody.

Před stříháním měla smíšené pocity. „Budu si muset zvyknout, bude to zvláštní pocit, že ty vlasy už nebudu mít. Na druhou stranu se dostaví určitě i úleva pro krční páteř. Navíc mě těší, že to jde na dobrou věc a může to někomu pomoc,“ zhodnotila.

Darují i muži a děti

Během asi devadesáti minut se jí odlehčila hlava o odhadem půl kilogramu živé hmoty. Se splněním jejího snu jí pomáhaly kadeřnice Střední školy Jeronýmova, v čele se zručnou mistrovou Michaelou Rybákovou. Ta osvětlila podmínky darování vlasů i následnou zpětnou vazbu.

Lidé podle ní chodí darovat vlasy docela často. „Nechybí ani muži, či úplně malé holčičky, ale takto dlouhé vlasy jsme tu ještě neměli,“ řekla postřehy z praxe. Podle Rybákové existuje řada společností, které se podobné dobročinné činnosti věnují. „My jako škola spolupracuje už několik let konkrétně s Nadačním fondem Daruj vlasy. Modelové, kteří věnují své vlasy, mají následný dostřih v rámci své dobré vůle zdarma,“ uvedla mistrová.

Vrátí se jim poděkování

Vlasový materiál potom putuje přímou cestou do nadačnímu fondu včetně příslušných dokumentů. „Vlasy se zpracovávají do paruk pro onkologické pacienty, či nemocné alopecií (pozn. red. autoimunitní onemocnění způsobující vypadávaní vlasů). Modelové vyplňují darovací smlouvu s kontaktními údaji, z Daruj vlasy jim potom přijde i reakce, kde dostanou i fotografie člověka, kterému konkrétně pomohli,“ upozornila na zpětnou vazbu.

Vlasy vhodné k darovaní musí být delší 35 centimetrů, aby se s nimi dalo dobře pracovat. „Čím delší tím lepší. Lepší je také, když jsou nebarvené, v dobré kondici. Paruka z nich musí být odolná. Vydržet teplo, barvení, chemické ošetření a třeba i žehličku či loknování,“ vysvětlila během úpravy.

Na slzy nakonec nedošlo

Na krátké vlasy se Andrea těšila, ale zároveň měla obavu, třeba z mamky reakce. „Trochu jsem se bála, že potečou slzy, ale nakonec jsme to ustály obě,“ usmívala se. Nakonec zhodnotila, že to byla úleva. „Určitě mi nebude v létě takové horko, ale bude mi trvat, než si zvyknu, chvíli mi to možná bude ještě líto,“ zhodnotila po sestřihu.

Když dceru spatřili rodiče vrhli se jí kolem krku. „Myslela jsem, že budu brečet, ale je to dobré,“ svěřila se Dagmar Krebsová. „No asi ji nikdo nepozná, ale moc jí to sluší,“ zhodnotil tatínek Dalibor Krebs a pak se společně i s darovacím certifikátem vyfotili na památku. „Ulevilo se mi hrozně, už teď to cítím, že jsem lehčí. Ale cop budu asi ještě chvíli hledat,“ vtipkovala Andrea.

Nadační fond (NF) Daruj vlasy funguje od roku 2016, od té doby předal onkologickým pacientům 176 paruk, v současnosti eviduje 82 žadatelů a ve výrobě se nachází 53 kusů. Všechny paruky, které NF Daruj vlasy předává žadatelům, jsou vyrobeny ve vlásenkářské dílně společnosti ProfiBeauty. Na jednu paruku je třeba 150 až 200 gramů vlasů, to je 2 až 5 copů od různých dárkyň. Ruční výroba celopoutkové paruky trvá dva až tři týdny. Ta se závěrem ještě upravuje na míru žadatele.