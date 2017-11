Nedopalky cigaret berou města na milost

Tábor - Cesta od křižovatky u Billy vzhůru do Palackého vypadala jako cigaretový koberec.

Nedopalky v Palackého ulici.Foto: Deník/Alena Šatrová

Mezi historizující dlažbu zapadané nedopalky se kupily především u Brány času, lavičky u schodů a levného baru.

Popelník neměl, odhozené cigarety zůstaly ležet na chodníku. „Stejně by do popelníku cigarety nedávali a za chvíli by ho někdo ukradl,“ tipuje barmanka. Pár štamgastů uvnitř lamentuje, jak jsou lidé – hosté baru neukáznění.

Metlu na ně Tábor nechystá. Stejně jako v jiných městech okresu, kdy jsme oslovili starosty Soběslavi, Mladé Vožice a Bechyně. Na radnicích se smířili s častějším úklidem. „Každý majitel restaurace nám řekne, že chodník je města, tak uklízíme,“ vysvětluje táborský starosta Jiří Fišer.

Nabízelo by se nařízení, že každý provozovatel bude povinný umístit si před svoji hospodu pořádný popelník nebo těžký květináč s pískem. Nebo že strážníci budou rozdávat pokuty. „O vyhlášce jsme se nebavili, nejsem si jistý, že by fungovala. Spíš toto řešíme úklidem, kdy technické služby používají nový velkokapacitní vysavač. Myslím si, že nezbývá nic jiného, než abychom uklízeli,“ dodává starosta Fišer.

Ale zbývá. Nejen Praha, například i pětitisícový Holýšov na Domažlicku takovou vyhlášku přijaly už před několika lety. Pokutu může dostat každý, kdo na ulici odhodí cigaretu, žvýkačku nebo jízdenku či jakýkoli papír. Za nakupené nedopalky před svým prahem by zodpovídal hospodský.

Podle jednatele technických služeb Michala Polaneckého si někteří pořádek na chodníku u své restaurace udržují pohodlněji než marným úklidem: občas oharky smetou z chodníku do silnice, nejlépe pod zaparkované auto, aby nebyly vidět.

„To je to nejhorší. Protože když v ulici stále parkují auta, nedostaneme se k nim. Pak je uklidíme až při blokovém čištění ulice. Chceme teď pořídit ještě jeden elektrický vysavač, abychom s ním stihli uklidit víc míst. Navíc je vhodný i pro úklid dlažby, z níž nevytahuje pojivo jako úklidový stroj s kartáči,“ upozornil na nešvar Michal Polanecký.

Zatímco jeho lidé si na nárůst nedopalků v ulicích nestěžují, některým občanům už jsou trnem v oku.

„Válely se po ulici už dřív, teď je to ale horší, protože kuřáci už nesedí venku. Ulice, kudy chodí turisté, by měly být zlaté. Tohle je ostuda. Nejen ale od kuřáků, protože na zemi je i spousty papírků. Už ani v Itálii jsem tohle neviděla,“ domnívá se například Andrea Lapačová z Nového Města.