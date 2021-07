Opoziční zastupitel za ODS a bývalý starosta František Dědič totiž kontroval otázkou, zda město o velikosti Tábora zbytečně nešetří na nepravém místě a nemělo by mít mnohem větší ambice.

„Navrhuji, abychom poslali 200 tisíc každé z postižených obcí. V přepočtu na jednoho obyvatele Tábora to vychází na 45 korun. To je to nejmenší, co můžeme tornádem postiženým obcím poskytnout,“ uvedl František Dědič.

Návrh se nesetkal ze strany zastupitelů z hnutí Tábor 2020 zrovna s nadšeným přijetím, starosta Štěpán Pavlík dále preferoval zaslání původně plánovaných 200 tisíc s tím, že by město počkalo na další vývoj situace a podrobnější zmapování škod. Město by pak případně zaslalo na konci prázdnin další finanční dar.

Následovala diskuze, v níž se na stranu Františka Dědiče přiklonili další opoziční zastupitelé. „Částka 1,6 milionu je pro město velikosti Tábora srandovní,“ uvedl Jaroslav Jankovský z hnutí ANO. Souhlasil také s tím, že tornádem postižené obce potřebují finanční pomoc okamžitě, a ne až na konci prázdnin.

Pro protinávrh Františka Dědiče nakonec hlasovalo celkem 17 zastupitelů, 9 zastupitelů se zdrželo. Tábor tak pošle pomoc 1,6 milionu korun hned osmi postiženým obcím a nikoli pouze jedné.