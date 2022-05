Mezi nejnebezpečnější silniční úseky na Táborsku patří silniční tah směrem na Pelhřimov. Před dvěma lety došlo právě na silnici I/19 u Chýnova k vážné dopravní nehodě nákladního automobilu převážejícího drůbež. Náklaďák s návěsem se převrátil a narazil do viaduktu. Řidič ani spolujezdec nehodu nepřežili. V daném místě přitom nešlo o první nehodu.

Za nebezpečné je podle mluvčího jihočeských policistů Milana Bajcury nutné považovat především části rychlostních komunikací prvních tříd. „Problematická je také křižovatka u Veselí nad Lužnicí na silnici I/24 ve směru na Třeboň v blízkosti dálnice D3. Řada lidí tam jezdí velmi rychle a často zde dochází se střetem vozidla se zvěří,“ uvedl Milan Bajcura.

Častým místem dopravních nehod je také křižovatka v táborské městské části Měšice. Na Svaté Anně vznikla během posledních desetiletí nová čtvrť, která je však od zbytku města oddělená čtyřproudovou silnicí. Jde o velmi frekventovaný průtah, na kterém v průběhu let došlo již k desítkám dopravních nehod. Nedávno zde byla snížena rychlost na 50 km/h.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve spolupráci s policií a radnicí provedlo před dvěma lety úpravu křižovatky na silnici I/3 na Svaté Anně v Táboře. „Důvodem pro provedení změn byly časté dopravní nehody v tomto úseku. Úpravami provedenými na vodorovném i svislém dopravním značení došlo na křižovatce k zúžení do jednoho jízdního pruhu. Díky tomu byly vytvořeny nové odbočovací a připojovací jízdní pruhy,“ uvedl tehdy tiskový mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Dalším z problematických míst je průjezd ulicí Komenského na Maredově vrchu v Táboře. „Situaci komplikují hlavně kamiony. Dokud nebude hotový obchvat Tesco – Slapy, těžko dojdeme k nějakému řešení,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík a dodal, že radnice již zadala zpracování studie, která má navrhnout případnou objízdnou trasu. „Kraj však chce zahájit stavbu obchvatu, která by situaci konečně definitivně vyřešila,“ uzavřel.

Komplikace řidičům způsobuje také křižovatka u Švehlova mostu. Radnice se nyní snaží iniciovat lepší značení jízdních pruhů.

Často se také bourá na kruhových objezdech jak v Táboře, tak v Plané nad Lužnicí. Podle statistiky České asociace pojišťoven došlo během posledních dvou let na kruhovém objezdu na plánské ulici ČSLA v blízkosti čerpací stanice ONO k pěti dopravním nehodám včetně jedné zraněné osoby.

K pěti zraněním během pěti dopravních nehod došlo za poslední dva roky také na křižovatce táborských ulic Vožická a Soví. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti chodci na přechodu.

Podle jihočeského experta organizace BESIP Václava Kováře obecně silniční spojení krajské metropole a okresních měst v jižních Čechách neodpovídá potřebám dnešní dopravy. „Na silnicích schází vhodná místa pro předjíždění,“ doplnil Václav Kovář.

Řidiči, kteří se pak dostanou do kolony vozidel nebo musí jet pomalu třeba za nákladním autem, proto mají jen krátký čas na předjetí a tím se mohou snadno dostávat do nebezpečných situací. To je podle Václava Kováře případ v podstatě všech hlavních tahů z jihočeské metropole.

„Na Jindřichův Hradec, na Český Krumlov, na Týn nad Vltavou nebo na Písek,“ vyjmenoval dopravní expert a dodal, že jedinou výjimkou je dálnice mezi Českými Budějovicemi a Táborem.