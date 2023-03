Na místě nehody zasahoval také, coby lékař záchranné služby, anesteziolog Martin Kuba, pozdější ministr průmyslu a obchodu a současný jihočeský hejtman.

Martin Kuba. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Lékař i po dvaceti letech na nehodu myslí

„Je to zážitek, který člověk těžko vymaže z hlavy. A musím přiznat, že když jsme se tam před pár lety sjeli k výročí a já se na to místo postavil, ta emoce se vrátila silněji, než jsem čekal. Je to něco, co v člověku zůstává a asi se toho jen obtížně dá zbavit,“ přiznal dvacet let poté, co na místo přijel.

„To, co jsme na místě viděli, byl pro nás šok. Neměli jsme přesnější informace o rozsahu nehody, o počtu mrtvých a zraněných,“ vybavil si i po dlouhých letech. Když pak u Nažidel vystoupil ze sanitky, překvapilo jej hrobové ticho. „Všude po louce ležela nehybná těla. Moc toho ale vidět nebylo, autobus ležel pod strání vedle silnice.“

Pak už šlo všechno ráz na ráz. „Neustále mi přinášeli zraněné, bylo třeba je velmi rychle ošetřit, zajistit jejich životní funkce a následně i co nejrychleji transportovat do nemocnice,“ popsal. „Hodně lidí se nám podařilo zachránit.“

Odškodnění pro pozůstalé? Jen na papíře

Policie tři dny po nehodě řidiče autobusu, Pavla Krbce z Chebu, obvinila z obecného ohrožení. Podle ní jel příliš rychle a nevěnoval se dostatečně řízení. Později přišla i na to, že si neoprávněně pozměnil osvědčení o profesní způsobilosti, směl totiž řídit jenom taxíka. V srpnu tak byl obžalován jak z obecného ohrožení, tak z padělání veřejné listiny. Krumlovský okresní soud ho v listopadu odsoudil k osmi letům vězení a zákazu řízení na 10 let. Řidič se odvolal, ale krajský soud v Českých Budějovicích mu trest v květnu 2004 potvrdil. Ve vězení strávil pět let, v říjnu 2009 byl předčasně propuštěn. Majitel cestovní kanceláře ani majitel dopravní firmy obviněni nebyli.

Odškodnění v celkové výši osm set tisíc korun, soustrastnou omluvu a náklady soudního řízení pozůstalým přiznal po několika odvolacích kolech Krajský soud v Plzni v dubnu 2009, dlouhých šest let po nehodě. Ženě, kterou nehoda připravila o manžela, měl bývalý provozovatel CK Vlna vyplatit dvě stě tisíc korun, odškodnění soud přiřkl i dvěma manželským párům z Karlovarska, které během tragické nehody přišly o své dcery. Peněz se ale nikdo z nich nedočkal, přepravní firma i cestovní kancelář mezitím zanikly. Majitel cestovky, který později zahynul v horách, navíc převedl svůj veškerý majetek na syna a oficiálně se stal nemajetným.