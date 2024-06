/VIDEO/ Pořadatelé počítají poslední dny do velkého sportovně-hudebního festivalu Footfest. Ten se vrátí po dvou letech na fotbalové hřiště v Želči u Tábora už o druhém víkendu v červenci. Deník přináší podrobnosti.

Poslední 16. ročník Footfest v Želči na Táborsku v sobotu 16. července 2022. | Video: Lenka Pospíšilová

„Připravte se na Footfest 2024. Událost, kterou nesmíte propásnout,“ hlásá jeden z hlavních organizátorů Vojtěch Daňhel a zve návštěvníky na nezapomenutelný víkend plný hudby, zábavy a skvělého jídla.

Dvoudenní akce se podle něj letos uskuteční od pátku 12. do soboty 13. července na tradičním místě. „Startujeme už v 13.30 hodin. Slibujeme návštěvníkům želečského fotbalového hřiště nezapomenutelný zážitek na začátku letní sezony,“ dodává.

Footfest se do Želče vrací s parádou díky nadšencům. Má být úžasnější než dříve

A co váš čeká? Přijede na 30 interpretů, kteří vystoupí na dvou podiích. „Rybičky 48, Škwor, Queenie, Jelen, Pokáč, Komunál, Morčata na útěku, Protheus, Panoptiko, SPS, Cocotte Minute, Civilní Obrana, Jakub Děkan, Pekař a mnoho dalších. Široká škála hudebních stylů zajistí, že si každý přijde na své,“ tvrdí Daňhel.

Součástí akce se opět stane fotbalový turnaj v malé kopané. Nebude chybět doprovodný program pro děti, který zajistí Tary, hvězdné Čiperky a tančírna Monči Průšové. „Malí návštěvníci se rozhodně nebudou nudit,“ doplňuje.

Footfest v Želči končí, o víkendu mu dali goodbye návštěvníci i pořadatelé

Mimo hudbu a sportovní klání může účastníky Footfestu nadchnout i gastronomie. „Připravili jsme širokou nabídku stánků s českou klasikou i moderními pokrmy, včetně vegetariánských a veganských variant, které potěší chuťové buňky,“ zmiňuje Daňhel.

Novinkou je moderátorka. Celým festivalem návštěvníky provede charismatická Annabelle z Rock rádia. Aktuálně jsou v předprodeji vstupenky na celý festival za 1 190 korun, lze si koupit také levnější jednodenní vstupné či využít zvýhodněné ceny pro děti od 8 do 12 let a seniory starší 65 let za 390 korun. Děti do 7 let má vstup volný. Více podrobností lze najít na oficiálním webu footfest.cz.