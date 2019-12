Režisér Vít Bělohradský potvrdil, že natáčení v podstatě skončilo. „Už do hotového filmu chci pouze vyměnit záběry Staré radnice, která se obnovuje. Věřím, že se nám to povede v únoru, kdy má být vše vyčištěné a bez lešení,“ řekl režisér. „Doufám, že diváky bude film bavit. Pokusím se ho udělat tak, aby se dozvěděli něco nového o Táboře, a aby zjistili, že Tábor je opravdu hezké místo k žití,“ uvedl Vít Bělohradský.

OSOBNÍ ZÁLEŽITOST

Natáčení si režisér pochvaloval. „Z práce mám bezvadný pocit, protože jsem se díky této práci dostal do úžasných míst v Táboře, potkal jsem bezvadné lidi. Viděl jsem město, které se pro mě stalo velmi osobní záležitostí. Líbí se mi, jak to tu vypadá, jak tu fungují lidé, jak se město opravilo, jak se v uličkách daří rozvíjet drobný život – cukrárny, kavárny, muzea, knižní galerie - to baví celé rodiny a mě taky. Mám z města bezvadný pocit,“ řekl režisér. Ten vyzdvihl přízeň počasí. „Měli jsme nádherné dny. Kromě závěrečného dne ve středu sedmadvacátého listopadu jsme měli všechny dny ve slunci. Z toho mám radost.“

PŘÍBĚHY SOCH

A který kout Tábora nebo zdejší příběh režiséra oslovil? „Mně se líbí příběh jezdecké sochy Jana Žižky, kterou dělal Bohumil Kafka. Jak známo, stojí v Praze na Vítkově. Její sádrový model je u vás ve velkém sále Staré radnice. Neznal jsem historku, že během války byla ta socha, ten sádrový odlitek rozdělen na čtyři díly, které se schovávaly někde na statcích pod senem, všechny se podařilo uchránit a po válce se opět sešly na jednom místě, slepily se, ten model se zachoval a podle něho mohla být v roce 1950 odhalena socha na Vítkově.

Neméně zajímavý je i příběh sochy Jana Žižky na v Táboře na náměstí. To, že první sochu zhotovil J. V. Myslbek, ale nepovedla se mu, jsem také nevěděl. Když jsem si o tom četl, dozvěděl jsem, že u jezdecké sochy svatého Václava v Praze dělal pan Myslbek pak strašně moc zkoušek právě na základě táborských zkušeností. Mimochodem, ta současná pískovcová socha Josefa Strachovského se mi líbí daleko více než ta původní se zvednutým palcátem.“

Dokument, který bude patřit do oficiálních oslav 600 let od založení města (1420 – 2020), představí význam Tábora jako symbolu národní hrdosti. Tvůrci zmapují situaci před rokem 1420, zrození Tábora od dřevěného města ke kamennému, povýšení Tábora na město královské, vyobrazení Tábora jako města za hradbami, proměnu Tábora a úctu k odkazu minulosti. Průvodcem nejzajímavějšími místy a nejdůležitějšími událostmi je Miroslav Táborský. Autory scénáře jsou Václav Holanec a Vít Bělohradský.

NATÁČENÍ SI UŽIL

Poslední natáčecí den nemohl v Táboře chybět herec a průvodce filmem Miroslav Táborský: „Natáčení o městě Tábor jsem si hodně užil, protože jsem se o něm dozvěděl spoustu věcí, které jsem, ač se jmenuji Táborský, nevěděl. Navštívil jsem u vás místa, která jsem do té doby neznal. Chvílemi to bylo dobrodružné, protože, když je hezky, tak je tu hodně lidí, což je dobře. Ale špatně se u toho natáčí…(úsměv) Tábor je rozhodně krásné město, ale není to jen Tábor. Jak se historická města opravují, vrací se do nich život. Dříve historická jádra měst bývala taková ghetta, byly tam byty čtvrtých kategorií. Dneska je to naopak. Lidé utíkají z paneláků do starších domů. V Táboře jsem si mj. moc užil gotický sál na Staré radnici. Ten se mi moc líbil.“

PREMIÉRA NA JAŘE

Film o délce 52 minut v produkci společnosti FRMOL s.r.o. vzniká v koprodukci s Českou televizí, která bude vysílat dokument na programu ČT2 v měsíci březnu 2020. Slavnostní premiéra filmu, pro kterou upřesňujeme termín, se uskuteční v kině Svět. Přesné časové informace o táborské premiéře zveřejníme později. Ukázku z filmu uvidí návštěvníci výročního plesu města Tábor 15. února 2020 na Střelnici.