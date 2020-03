Zavření hospod a restaurací komplikuje život hostinským hlavně na malých městech a vesnicích.

Nevzdávají se zatím ani Na Růžku v Mladé Vožici. | Foto: Deník / Redakce

„Nikdo z nás to nečekal, na tohle se prostě připravit nedá. Pokud nebudu moct otevřít do měsíce, maximálně dvou, budu muset skončit a půjdu na pracák. Na vesnici mě žádný prodej piva do džbánku nezachrání, lidé si chodili posedět,“ uvedl provozovatel hostince, jenž si však nepřál být jmenován.