Město Tábor má velké historické, nenaplněné poslání. To nemůže být naplněno nikým jiným, než námi. Táboráky. Modropupkáči. Každý, kdo se v Táboře narodil, má zodpovědnost za více, než je zřejmé. Kdo si je zodpovědnosti vědom, získává sílu, oprávnění a příležitost hýbat dějinami. Tábor byl, je a bude duchovní metropolí světa.

Při pohledu na globus se neubráníme rozdělení světa na východ a na západ. Toto dělení nemá krátkodobý politický charakter, nýbrž je ukotvené v prapůvodním duálním principu. Principu, který vznikl na počátku stvoření. Proto je tak trvalé. Nechť západ tedy reprezentuje Amerika, východ pak země od nás za Uralem v čele s zemí vycházejícího slunce. Když se zeptáme, co je mezi východem a západem, odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Evropa. Věčný vyrovnávací prvek mezi spirituální východem zbožňujícím jednotu a konzumním západem zbožňujícím jedinečnost.

Pokud se v Evropě pokusíme o jemnější členění, opět dostaneme novou dlouhodobě platnou geopolitickou mapu. Na východě Polsko, Ukrajina, Rusko, na západě Francie, Švýcarsko, Německo. Položme si nyní opět otázku, co je uprostřed? Je to naše vlast. Česká republika. Mnohokrát jsme byli otloukáni mezi mlýnskými kameny ideálů východu a západu. Dodnes se snažíme vybojovat si suverénní místo v dějinách a nutno říct, že se nám to daří, nejen díky příkladným sametovým rozchodům, ale i díky srandovnímu jazyku plnému sykavek, kterému není rozumět a špatně se učí.

Rozdělíme-li na východ a na západ i Česko, dostaneme na západě Aš, Plzeň, na východě Brno, Zlín, Ostrava a opět se táži, co je uprostřed? Jako snadná odpověď by se zdála Praha, či Českomoravská vrchovina. S přihlédnutím k historickým souvislostem si dovoluji za duchovní a morální těžiště naší vlasti označit Tábor. Vnímám ho jako těžiště Evropské a celosvětové lidské, morální a s tím spojené geopolitické rovnováhy, či lépe řečeno nerovnováhy. Jsme historickým jazýčkem na vahách.

Výjimečnou polohu Tábora přisuzuji i energii husitství, které si ho zvolilo za svou domovinu. Ani vysokou kvalitu táborského soudnictví, nepovažuji v těchto souvislostech za náhodnou. Husitství ve své ideové podstatě nešlo o nic víc než o to, aby se lidé respektovali, aby se nikdo před nikým nemusel ohýbat, ani se nepovyšoval. Potřebu celospolečenského tématu vnímám dnes silněji, než ve středověku, či za dob Sokratových.

Nedaleko táborského nádraží stojí socha Jana Husa, který symbolicky tiskne knihu na srdce. Na středobod těla. Na to nejdůležitější místo, které tvoří naší věčnou podstatu. Když stojím proti této soše, cítím, jak se propadám do věčnosti a jak silný celospolečenský závazek vůči světu tíži bedra nás Táboráků. Bydlet ve městě s tak silným duchovním potenciálem je samo o sobě zavazující.

Cítím, že celé husitství, bylo jen začátek čehosi velkolepého, co je potřeba oprášit a zdvihnout z popela. Čehosi v čem musíme my pokračovat již dnes a co musí naše děti dokončit zítra. 600 let po založení města, nastává čas pokračovat v tom, co započali naši předci. Nikdo to za nás neudělá. V duši každého z nás je přítomné semínko odvahy k velkým věcem. Na nás je ho zalévat. Otevřete srdce, uchopte pevně uzdu životů, bděte a jděte světu i svým blízkým příkladem.

Výrok Jana Husa: „Kdo pravdu mluví, rozbíjí hlavu“.

Nedbaje přesily, doutnání vatry,

na duši než přikázání prvé,

největší mezi našimi bratry,

Jihočech, krev naší krve!

Tělo doutná spálené,

zpopelněna hereze.

Nebe tiché, vzdálené,

duši ztišit nelze.

Bible rozumu vzdálena,

pravdy překrásná verze.

I kdyby poslední spálena,

tu v srdci utišit nelze.

Jiří Těhník