Kolonie havranů si nemohla k zahnízdění vybrat symboličtějšího místa. Za zády Jana Husa, avšak na očích všem, kdo naše město navštíví prostředky hromadné dopravy.

Kolem studny, nad kterou stojí socha dívky nesoucí džbán s vodou, jako by nám připomínala, že se zde možná hraje o to, kdypak se ucho utrhne. Stejně jako žena u studny se chtěla napít živé vody od Ježíše, jako by stejně tak i havrani chtěli dát napít naší pokory. Posedávají snad kolem této sochy pravidelně hloučky zanedbaných spoluobčanů náhodou? Dává snad ta dívka se džbánem poslední naději našim vyprahlým duším?

Do parku jsme postavili lavičky a teď pláčeme, že nám na ně ptáci kálejí. V Táboře máme dost budov a vybetonovaných náměstí, kde si můžeme sednout. Bráníme se ponechat bez kontroly i ten poslední ždibec přírody.

Líbí se mi představa, že by u každé lavičky byl kýbl s vodou a hadr a každý, kdo by se chtěl posadit, by si musel své místo nachystat. To by ukazovalo na určitý respekt k zahnízdivším tvorům. Když vám vletí havran do obýváku, musí počítat s tím, že ho vyženete, stejně tak i vy můžete být vyhnání z „našeho“ parku, z obýváku zvířat a rostlin. Stejně jako já nedovolím havranovi, aby si stavěl hnízdo u mě v ložnici, nebudu ani já stavět svá lavičko-hnízda v jeho světě. Chceme živý, svérázný park a nebo jen přešlechtěnou zahradu, parodii na přírodu?¨

Podobně jako se Hus na vlastním náměstí odvrací od havraní kolonie, tak i my se často odvracíme od černých smítek našeho svědomí. Jako by nám havrani přiletěli připomenout naše vlastní hříchy. Podle postoje lidí k havranům poznáte jejich postoje k vlastním stínům. Ti, kteří se neradi vypořádávají se svou minulostí, ti budou jako první křičet „vyžeňte je“, „zničte je“.

Neradi jsme přímo konfrontování se symboly našeho nevědomí. Neradi nahlížíme pravdě zpříma do očí. A když se to děje, křičíme jako malé děti a kopeme kolem sebe. Ale proč? Vždyť havran je také jenom člověk!

V Táboře na rynku mistra Jana

procházím platanovou alejí,

z nebe se snáší božská mana?

Ne, to havrani na nás kálejí.

Jiří Těhník