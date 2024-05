Výjimku v opatření budou tvořit středeční dopoledne, kdy se v centru konají trhy. „V uvedeném místě běžně parkují trhovci, situaci zde budou vždy ve středu korigovat strážníci, aby nedocházelo k problémům a automobily prodejců zaujmou parkoviště s 18 zrušenými místy,“ doplnil na vysvětlenou táborský starosta.

Náhradní parkoviště u Střelnice

Vše se má zkoušet měsíc, maximálně dva formou dočasné úpravy, opatření se nedotkne rezidentů a návštěvníci mohou pohodlně parkovat jen o kousek dál. „Lidé mohou vůz odstavit v parkovacím domě Centrum u spolkového domu Střelnice, který se nachází tři minuty chůze od náměstí, kde nebývá plno. Chceme tímto návštěvníky i obyvatele města upozornit, že je přirozené a ohleduplné nevpouštět tolik dopravy do samotného jádra,“ podotkl Pavlík s tím, že jde o tzv. taktický urbanismus.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Město bude následně rádo za názory řidičů, návštěvníků i místních obyvatel. Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka je pro radní důležitá zpětná vazba, jak vše i když jen dočasně fungovalo. „Zeptáme se veřejnosti pravděpodobně formou ankety či uděláme průzkum veřejného mínění,“ uvedl k tématu.

Město to budoucna počítá s nějakou trvalejší úpravou náměstí v hodnotě asi sedmi milionů, v horizontu dvou, tří let se tu totiž chystá rekonstrukce distribuční sítě plynu, s kterou by radnice plány chtěla současně realizovat.