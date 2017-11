Nakupující věnují potraviny do sbírky. Pomáhá nemajetným

Tábor – Darovat jídlo těm, kterým schází, je možné v sobotu až do večerní 20. hodiny. V různých supermarketech – v Táboře je to Albert, Billa, Tesco, Penny a Kaufland narazíte na dobrovolníky v modrých zástěrách, kteří rozdávají letáčky a také do košů ukládají věnované zboží.

Do pátého ročníku potravinové sbírky se letos zapojilo 750 prodejen po celé republice. V Jihočeském kraji je potravinová banka v Českých Budějovicích a z ní pak potraviny poputují na potřebná místa. Věnovat je možné trvanlivé potraviny, luštěniny, konzervy, těstoviny, oleje, čaje, polévky, sušenky či jakékoli drogistické zboží. V Albertu na Chýnovské ulici měli v poledne už celou paletu. V koších bylo od všeho něco a nechyběly ani drahé pleny pro kojence. Získané zboží v jihočeských obchodech se dostane mezi příjemce z Jihočeského kraje. Národní potravinová sbírka je iniciativou Byznysu pro společnost, Armády spásy, České federace potravinových banka a Charity ČR. Na hranici chudoby v republice žije kolem 1,5 milionu lidí. „Kdybychom každý věnoval jídlo za stovku, tak to hrozně pomůže, stejně s potravinami hrozně plýtváme a vyhazujeme je do popelnice. To je hrozné, něco takového za mého mládí nebylo možné. Co na stole zbylo, vždycky maminka ještě nějak využila, protože takový výběr jako je dnes, tenkrát nebyl. Jenže to už dnes mladí neumí,“ zmínila Marie Tvrdá z Tábora další podstatu sbírky. Právě i na plýtvání potravinami se organizátoři každým rokem snaží upozornit. Sama do sbírky věnovala rýži, těstoviny a šampony na vlasy.

Autor: Alena Šatrová