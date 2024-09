Podle místostarosty Martina Maredy (Česká pirátská strana) dostupnost a kvalita bydlení mohou hodně napomáhat tomu, aby se lidé do města nad Jordánem stěhovali. Analýza, kterou si město nechalo zpracovat přinesla pozitivní i negativní fakta. „Zjistila například, že máme zastaralý domovní fond,“ uvedl s tím, že třetina bytových domů v Táboře byla postavena do roku 1945. „V celé republice jde asi jen o 24 procent. Další třetina nemovitostí vyrostla do roku 1980. Od 90. let tady bylo postaveno pouhých 26 procent bytů, přitom průměr v Jihočeském kraji je 36 procent,“ porovnával.

Upozornil na to, že domovní fond je třeba revitalizovat, a to vyžaduje finanční prostředky. „Stále potřebujeme množství peněz na rekonstrukce,“ konstatoval Mareda. Za pozitivní zjištění naopak považuje rozjetí výstavby. „V posledních pěti letech došlo k nárůstu intenzity výstavby bytů developery, konkrétně v Táboře přibylo 146 bytů,“ řekl místostarosta s tím, že v procesu stavby je dalších 172 bytových jednotek.

Skvělou zprávou je, že díky velkému množství městských bytů se drží tržní nájemné v Táboře pod celorepublikovým i krajským průměrem. „V Táboře máme průměrné tržní nájemné 198 Kč za metr čtvereční, v Jihočeském kraji je to 221 Kč,“ vyčíslil Mareda. Republikový průměr je 302 Kč, Praha má až 395 Kč.