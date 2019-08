Náhodný Výběr říká, že plánuje velké věci, klip k písni Útěk domů je ale zejména o drobnostech a detailech. Jeho hlavní pointou je totiž život, který jednotliví členové žijí. „Chtěli jsme s nadsázkou ukázat naše životy, rozdíly všedních dnů a koncertních večerů. Každý jsme úplně jiný, a ztotožnit se přes den s některým z nás může téměř kdokoliv. Večer se pak potkáme, a pět tak odlišných dní se najednou spojí v jeden večer, v jeden koncert, kde fungujeme ne jako pět jednotlivců, ale jako kapela. Právě tenhle kontrast je pro nás důležitý,“ vysvětluje kapela.

„Kdyby celý náš život byl jen o pódiích, neměli bychom moc co říct a o čem psát. Ty malé věci, které se dějí přes den, naši kamarádi, se kterými trávíme čas, přítelkyně, se kterými žijeme, tohle všechno se promítá do naší tvorby. A za to jim patří náš obrovský dík.“

Právě nejbližší dostali svůj prostor i v klipu samotném. Kromě méně známých, byť důležitých tváří se v něm objevuje i zpěvák Pekař, písničkář Láska, nebo kytarista Zdeněk Ledvinka. Každý z nich jen jako malý, ale o to důležitější detail. „Náš zpěvák rozhodně není pijan, i když by tak mohl kde kdo z videa usuzovat, spíše je to symbolická metafora. Má rád lidi a společnost. Klip tak odráží naše různorodé povahy,“ upřesnili členové pětičlenné kapely.

No a co plánují?„Máme připravenou novou tvorbu i vymyšlený nápad na další klip. Dokončujeme plán turné po celé republice, a možná i dál. Každý koncert jsme trochu překvapení, že se tohle vážně děje, protože ještě před pěti lety jsme o podobných věcech maximálně tak opatrně snili. Velké koncerty, turné, známí hudebníci v našem klipu. Teď ale věříme, že je to jen začátek,“ zakončuje kapela.

V pátek 16. srpna od 17 hodin navíc zahrají na tradičním letním koncertu Loučení s létem v Soběslavi. Na pódium na plovárně u řeky Lužnice se vystřídají s kapelami jako Imodium, Covers, Maniac a Láska. Součástí festivalu pro mladé budou i soutěže o hodnotné ceny. Večerem bude provázet zábavný a zkušený moderátor Pavel Janovský, afterparty po skončení akce se koná v nedaleké oblíbené diskotéce Paluba.

Nový videoklip najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=-j13o7sqrCI

Podzimní turné 2019: Zoči Voči/SK & Náhodný Výběr & Madam Royal



12. 10. Vsetín | 3Opice – Pub & Music Club

7.11. Praha | Vagon klub (čtvrtek)

8.11. Zlín | Fénix club

9.11. Olomouc | M13 klub

15.11. Tábor | Cadillac Cafe & restaurant

16.11. Havlíčkův Brod | Klub Oko

21.11. Brno | Eleven club (čtvrtek)

22.11. Plzeň | Anděl music bar

14.12. Benešov | Music Club X

19.12. Hradec Králové | AC klub (čtvrtek)

20.12. Ostrava | Barrák music club