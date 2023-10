Odpočinkovým areálem Komora v Táboře v sobotu burácely silné motory. Majitelé amerických aut se po roce opět sešli, aby pomohli vybrat peníze pro dobrou věc. Návštěvníci obdivovali především legendární Fordy Mustang i vozy značek Chevrolet, Dodge, Pontiac a řadu dalších. V některých Amerikách se navíc zájemci mohli i svézt a dopřát si nevšední zážitek. Účastníky srazu doplnili také motorkáři.

První majitelé amerických aut se začali do areálu sjíždět už kolem půl desáté dopoledne. O hodinu později se vydali na krasojízdu do Bechyně, kde své nablýskané skvosty vystavili na náměstí a poté se vrátili zpět do Tábora. „Máme tady zhruba přes stovku aut, která jsou ochotná někoho svézt. Zájemci o jízdu si vyberou auto a zaplatí 600 korun. Z této částky jde 400 korun automaticky na charitu a 200 korun se dává jako příspěvek řidičům. Ti se ho ale většinou také vzdají pro dobrou věc. Máme tady charitativní obraz, který se bude dražit a proběhne i dražba jízdy ve voze Ford z roku 1926,“ vyjmenoval hlavní body programu organizátor Jaroslav Grepl s tím, že na charitu přispívají nejen majitelé Amerik, ale i všichni stánkaři v areálu prostřednictvím části tržeb.

Akce se letos zúčastnilo přibližně 250 vozidel. Na plochu odpočinkového areálu na sídlišti Nad Lužnicí se majitelé Amerik sotva vešli. Prostor zaplnila auta nejrůznějšího stáří, barev i tuningových úprav. „O srazu jsem se dozvěděl z Facebooku. Baví mě podobné akce a navíc je to spojené s charitou, takže není co řešit. Mé auto je pětilitrový Mustang 2014 GT standardní provedení v kabriu a splnil jsem si tím dětský sen. Za mých mladých let bylo tohle auto v angličáku a ještě vzácné, takže konečně na něj došlo i ve velkém. Mám ho na relax a pohodové vyjížďky,“ zmínil jeden Michal Reiser ze Strakonic, který se k táborskému srazu připojil vůbec poprvé.

Návštěvníky kromě silných Amerik zajímal také nejstarší z účastníků akce. Šlo o veterán Ford T z roku 1926. Právě o svezení s tímto téměř stoletým dědečkem se soutěžilo v dražbě. „Je to první sériově vyráběné auto, které jsme zhruba před rokem koupili s kamarádem napůl od monackého konzula. Řídit ho není jednoduché, protože všechny pedály jsou jinak, navíc musíte nastavovat předstih i otáčky motoru. V podstatě děláte asi čtyři věci a až pátá věc je, že se věnujete provozu kolem sebe. Brzdy jsou přibližně jen na 20 nebo 30 procentech toho, co u normálních aut, takže musím myslet i na dostatečné rozestupy,“ popsal spolumajitel historického vozu Jakub Fučík. Se svým klenotem to naštěstí na akci neměl daleko, dorazil totiž z Lažan u Tábora.

Charitativní táborský sraz Amerik měl v letošním roce pořadové číslo šest. Akce vznikla v podstatě náhodou. "Pořídil jsem si svojí první Ameriku a na myčce v Táboře potkal další dva majitele amerických aut. Dali jsme se do řeči a protože oni měli také nějaké známé s Amerikami, napadlo mě, že bychom se takto mohli všichni sejít, projet se po Jižních Čechách, zastavit na náměstích a naše vozy ukázat lidem. Původně jsme se bavili asi o desítce aut. Tehdy jsem vytvořil facebookovou událost, která se ale rychle šířila a z původních deseti aut bylo na prvním ročníku hned 124 vozů,“ zavzpomínal na začátky Jaroslav Grepl. Letošní ročník Charitativního táborského srazu Amerik vynesl 220 tisíc korun. Výtěžek pomůže malému Edrianovi a Denisce, kteří od narození bojují s těžkým postižením a jsou plně odkázaní na péči svých rodičů.