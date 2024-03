Jejich hlavní motivací je umožnění cesty k nádherné Židově strouze široké veřejnosti, a to i méně fyzicky zdatným osobám. Z řeky je podle nich úplně jiný pohled na krajinu i Bechyni samotnou, a to i pro „domorodce“.

Podle Romana Sušera je plavidlo téměř hotové. „Loď nám vyrábí na zakázku v Třebíči, pán, který se specializuje na rybářské pramice. Bude plechová, bytelná tak, aby zvládla zátěž i kameny v řece,“ přibližuje. „Z bezpečnostního hlediska je v podstatě nepotopitelná, pořídili jsme si totiž soukromě menší, takže to máme ověřené,“ dodává Petra Sušerová a zároveň ujišťuje, že v žádném případě rizika nepodceňují: „Pro neplavce a děti nakoupíme záchranné vesty,“ dodává.

Pomoc se záměrem Sušerových obnovit bechyňský přívoz může každý, protože jako spolek založili sbírku na Donio.cz, z které chtějí financovat speciální pramici s malým lodním motorem. Dosud jejich záměr podpořilo 39 dárců a vybralo se necelých 30 tisíc korun. Cílová částka je 90 tisíc, sbírka končí první týden v dubnu.

Petra a Roman mají chalupu v Zářečí. „Lidé se často ptají, jak se dostanou na Židovu strouhu, ačkoliv je tam značená turistická stezka, jde o poměrně náročný terén,“ vysvětluje Roman Sušer. Proto je napadlo obnovit zaniklou alternativní dopravu. „Když se sejde od zámku, tak asi tři sta metrů po proudu je ferrata, Naproti by bylo ideální nástupní místo,“ představuje svou vizi.

Předpokládají, že jejich loď bude na vodě v sezoně od pátku do neděle, informace by mohlo podávat například i městské infomační centrum. „Nejde nám o zisk, nemá to být nic komerčního. Nebudeme mít ani pevný jízdní řád, provoz bude závislý nejen na počasí ale i na množství vody,“ naznačuje Petra Sušerová.

Start bude rychlý

Loď má být hotová v dubnu, pak stačí koupit motor a mohou začít testovací jízdy. Motor vybrali s ohledem na lokalitu tichý, zcela nový. Tento moderní motor splňuje všechny legislativní požadavky. „Nejde o žádnou velkou výletní loď, ale pramici pro maximálně šest pasažérů. Musíme si připravit kotviště, naplánovat přesně trasy kvůli kamenům či stromům v korytě, to zabere nějaký čas,“ podotýká Roman Sušer. Jeho žena odhaduje oficiální zahájení jízd pro veřejnost na květen. „Všichni se moc těší, zejména manžel, takže si myslím, že to bude skutečně rychlé,“ míní. Aktuální informace o provozu chtějí zveřejňovat na sociálních sítích.



Oficiální sponzory zatím manželé nehledali. „Jsme rádi za podporu města i široké veřejnosti, setkáváme se vesměs s pozitivními ohlasy, což nás těší. I kdyby se nepodařilo vybrat potřebné finance, jsme připravení vše zrealizovat z vlastních zdrojů,“ prozrazuje Roman Sušer, který se také chystá ujmout role převozníka.

Nechtějí ani vybírat jízdné. „Nechceme zatěžovat návštěvníky, děláme to pro radost naši i lidí. Byl to můj sen stát se převozníkem, na lodi budeme mít pouze kasičku pro dobrovolné příspěvky,“ konstatuje.

Město iniciativu vítá

Nápad kvituje i samospráva. Podle starosty Štěpána Ondřicha jde o inovativní myšlenku, která si zaslouží podporu. „Tento projekt jsme uvítali i ve spolupráci s destinační společností Toulava. Máme tu spoustu pěších i cyklistických tras, mimo jiné tudy prochází i první evropsky certifikovaná pěší Stezka údolím Lužnice. Historicky byla a je Židova strouha náš šperk nebo drahokam a z hlediska cestovního ruchu si zaslouží pozornost. Každý na ni vzpomíná, lidé sem jezdili na dovolenou. Krom toho je kaňon „Židovky“ fotogenický, a nejen proto se v Bechyni točila řada filmů i pohádek,“ připomíná. Jde například o Metráčka, Stříbrný vítr, Čertovu nevěstu, Zlaté úhoře a další známé snímky.

Vše je zatím na začátku, ale město je rozhodnuto v případě potřeby přispět na provoz či jinak projekt zaštítit. „Myšlenku podporujeme, vítáme. Myslíme si, že místo samotné má velký potenciál a zapadá to i do koncepce cestovního ruchu.“ uvádí starosta Štěpán Ondřich.

I Židova strouha se může dočkat změn

Časem zvažují vybudování třeba i nástupních mol. Úpravy se možná v budoucnu dočká i samotná Židova strouha. „Rádi bychom společnými silami zprůchodnili celý zhruba čtyřkilometrový kaňon, který je kouzelný. Nachází se zde asi deset různých brodů, které v současné chvíli není možné přejít suchou nohou, “ popisuje Roman Sušer s tím, že by stačilo vytvořit v některých místech přechodové kameny či lávky zapadající do přírody.

Bechyňský přívoz je ještě zmiňován například v Seznamu přívozů v Čechách z roku 2006 od Ladislava Ryšánka.