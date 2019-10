Tentokrát pojede kolona tří těžkých nákladních aut. Prachatickému deníku to potvrdil Václav Kalous, dopravní inženýr prachatického dopravního oddělení Policie ČR.

Podle zjištění Prachatického deníku nadrozměrné náklady převáží německá transportní firma do českobudějovického Budvaru. Nádrže na pivo připlují lodí do německého přístavu v Pasově a odtud se po silnici převážejí do Českých Budějovic.

Pojedou celkem pětkrát

Transporty nadrozměrných nákladů mají pokračovat ještě v listopadu, nádrží je nutné převézt čtyřiadvacet. "Povolení na průjezd částí Jihočeského kraje vydalo Ministerstvo dopravy ČR," informovala Lenka Rezková, tisková mluvčí ministerstva. Jde o pět povolení, resp. přeprav v termínu 21. říjnem a 20. listopadem. "Tři přepravy jsou již realizovány ve dnech 25. a 28. října," upřesnila s tím, že ostatní se uskuteční do 20. listopadu a jejich přesný datum není znám.

Podle informačního kanálu motoristů v jižních Čechách na sociální síti Facebook je již nyní (13.30 hodin) náklad připraven na německé straně hraničního přechodu Strážný - Philippsreut.

Tanky míří do Budvaru

Národní podnik Budějovický Budvar rozšiřuje kapacitu pivovaru podle připravené koncepce. Nyní postupně převáží do areálu 24 kusů cylindro-konických tanků. Podle slov Dalibora Čápa vedoucího oddělení techniky, energetiky a investic jsou tyto obří nádoby určené pro hlavní kvašení piva, což je první etapa kvašení, po které se pivo přečerpává do ležáckého sklepa k dozrávání.

Vedoucí oddělení techniky, energetiky a investic, Dalibor Čáp, upřesnil, že od 22. října v Budvaru instalovali 2 kusy tanků za den s výjimkou víkendu a státního svátku. „Dnes ve středu jsme tedy přesně v polovině práce a ve svých pozicích je 12 tanků. Od 31. října budou již přepravovány denně tři kusy tanků. Poslední návoz a instalace proběhne 5. listopadu,“ uvedl.

Pro instalaci prvních dvanácti tanků bylo podle něho nutné použít obří jeřáb o nosnosti 500 tun. „Druhá etapa bude probíhat s využitím menšího jeřábu,“ doplnil.

Tanky pro Budvar:

- Cylindro-konický tank má objem 3 000 hektolitrů.

- Průměr tanku je 5 metrů. Délka 18 metrů.

- Hmotnost 16 tun.