Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody letos správce státních tratí počítá s obnovou 116 nádražních objektů za více než 1,7 miliardy. Předpokládaná investice ve Veselí z toho činí 51 milionů.

Jak doplnila tisková mluvčí investora Nela Friebová, rekonstrukce nádraží v železniční zastávce Veselí nad Lužnicí začne již letos v červnu a hotovo má být v květnu roku 2021.

„Jde o celkovou rekonstrukci budovy. V rámci stavební úpravy v prvním a druhém nadzemním podlaží dojde k vytvoření administrativních prostor pro Úřad práce, v podkroví potom ke zřízení bytových jednotek,“ upřesnila.

Veřejnost se díky rekonstrukci dočká nového sociálního zařízení a nejen to.

PŘESUNOU KOTELNU

„Dojde i k optimalizaci prostor pro zaměstnance Správy železnic a dopravce,“ popsala další chystané změny. Se zemí srovnají také současnou kotelnu, aby posléze našla místo ve sklepení objektu.

Drážní dům v Táboře z roku 1871 dostane fazónu za 98 milionů, s pracemi začnou až v březnu 2021. Táborské nádraží postavené ještě za Rakousko-Uherska má získat nový lesk i vnitřní řešení do konce dubna 2022.

„Rekonstrukce zahrnuje úpravu obvodového pláště a střechy, stavební úpravy vnitřních prostor v prvním a druhém nadzemním podlaží pro zlepšení služeb pro cestující a zaměstnance ,vytvoření nových komerčních prostor a dispoziční úpravy stávajících bytů v podkroví. V druhém patře budou navíc navrženy kanceláře pro další komerční využití,“ specifikovala Nela Friebová.

V letošním roce už vypíší výběrové řízení na zhotovitele stavby.

ZVÝŠÍ KOMFORT

„Na obnovu budov jsme v loňském roce vynaložili rekordní částky, v nastaveném tempu proto chceme pokračovat,“ naznačil generální ředitel Jiří Svoboda.

Stavební úpravy mají hlavně zvýšit komfort a kulturu cestování. „Lidem přinesou moderní odbavovací prostory a bezbariérové přístupy,“ poznamenal.

V rámci táborské rekonstrukce je plánováno zdemolování přístavku nad podchodem a vybudování nového vstupu do budovy. „Ten by měl vzniknout v blízkosti vyústění podchodu,“ upřesnila Friebová. Cestují se zde dočkají také nových toalet. V rámci investice je přemístí do odbavovací haly nedaleko pokladen.

ZÁZEMÍ CHYBÍ

Za 13 měsíců od zahájení se mohou uživatelé železniční dopravy těšit na nové gastroobchody i sociální zázemí. „Nové záchodky i lepší čekárna tu určitě chybí. Raději chodím na čas, protože v hale není odpovídající zázemí,“ zhodnotil současný stav Erik Kramář.

Mezi klíčovou stavbu, kterou loni Správa železnic (dříve SŽDC) na Táborsku odstartovala, patří výstavba posledního úseku IV. koridoru mezi Soběslaví a Doubím u Tábora za 4,9 miliardy. Letos se chystá také na rekonstrukci více než 130 let starého mostu přes Vltavu na trati z Tábora do Písku.