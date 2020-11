Ludvík Činátl z Lomnice nad Lužnicí je bývalý baštýř, který do Klece na Jindřichohradecku nastoupil na Nadějskou rybniční soustavu v roce 1973. Nyní k rybníkům denně jezdí. „Jsme u rybníku Strakatý, ze kterého koukají kameny, které sem pravděpodobně přinesl ledovec. Táhnou se přes rybník Skutek, Dobrou vůli až po rybník Lovíšek,“ přiblížil bývalý rybář, který je dnes v důchodu.

Pod rybníkem Skutek byl podle něho rybník Naděj. V první polovině 19. století, přišel k rybníkům prý pan Josef Šusta a rybníky rozdělil. „Rybník Skutek se rozdělil na čtyři rybníky a to: Strakatý, Skutek, Dobrá vůle, Blaník,“ vyjmenoval.

„Pak tu máme rybník Láska, Víra, Naděje, Měkký. Pod Nadějí napravo se nachází Rod, pod ním je Horák, Fišmajstr, Baštýř, Pěšák, Pražský. To je celá soustava,“ vyjmenoval muž, jehož práce mu byla vždy zálibou. Ludvík Činátl se zastavil u rybníku Měkký a odklidil napadené listí z obřího kamene. „Toto je kámen Milenec. Zanesl ho sem zřejmě ledovec, nachází se mezi rybníky Láska, Víra, Naděje. Rybníky stavěl Jakub Krčín v letech 1570. „Tvrdí se, že ve Víře stával letohrádek a Krčín se tam údajně scházel s hezkou cikánkou, a třeba jak byl nabuzený, tak dal rybníkům hezké názvy, to praví pověst,“ převyprávěl s úsměvem.

Nadějská rybniční soustava

Zdroj: Deník/ Jitka Davidová

leží nedaleko Lomnice nad Lužnicí v pásu širokém asi 1,5 km, který se od obce Klec táhne asi 7 km na sever podél pravého, východního břehu řeky Lužnice. Ta kolem rybníků protéká ve vzdálenosti asi 50 až 200 m. Soustava patří mezi nejpozoruhodnější přírodní lokality na Třeboňsku. Jejím základem jsou rybníky Naděje a Skutek, založené už Jakubem Krčínem. Zdroj: Wikipedia

Nedaleko odtud je stará hájovna Prkenej, kde podle pověsti žila mladá hajná, která nemohla dát svému muži potomka. Chodila se léčit k bábě kořenářce do zdejší vesnice Klec v domnění, že jí pomůže splnit její přání. Když se vracívala z Klece domů, vídávala mladého baštýře, jak odpočívá na kameni. Kámen je prý nabit takovou energií, že stačí na něm postát, přát si splnění lásky, a vše se naplní,“ převyprávěl pověst. Sám ji dříve považoval za fámu, ale překvapilo ho, když se osobně setkal s párem, který nemohl mít děti a pár měsíců poté, co se vydali do Klece na kámen Milenec, čekali dvojčata. „Pan Bušta do kamene vytesal Milenec a pomocí virgule označil kladnou a zápornou energii pomocí plus a mínus,“ řekl. Romantická krajina je turistickým cílem mnoha lidí. „Bývají tu každý rok i svatby,“ zmínil Ludvík Činátl, když postupoval k Rodu.

Například rybník Rod se nachází v přírodní rezervaci. „Tady je rybník s rašeliništěm.

Okraje rybníka jsou zarostlé, ten rybník má čtyřiatřicet hektarů. Volavky se nám tu silně množí, labutí je tu mnoho. Rybník zarůstá vodními ponořenými rostlinami,“ komentoval Ludvík Činátl.

Okolo rybníků je místy rozrytá zem od divokých prasat. „Tady ryjí divočáci, také přeplavávají rybník, a pak se dostanou k dubům, pod nimiž hledají žaludy. Na rybníku Rod je zajímavé, že se trhají rybniční okraje, protože zde není pevná zem, a tak se půda pod vámi houpe,“ míní bývalý rybář.