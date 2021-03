Pozměněné priority v době koronaviru a víc deváťáků než vloni. To mohlo mimo jiné ovlivnit enormní nárůst počtu přihlášek na Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích. Podle ředitele Karla Štixe letos napočetli celkem 577 přihlášek, včetně detašovaných pracovišť ve Strakonicích a Prachaticích. Loni to bylo 379 přihlášek.

„Na obor praktická sestra bereme 60 žáků a máme 214 přihlášek,“ zmiňuje příklad jednoho z oborů Karel Štix a připojuje, že je to zřejmě výsledek několika skutečností. „Jeto zvýšené společenské uznání práce zdravotníků a rodiče také hledají jistotu povolání,“ říká Karel Štix za školu, jejíž součástí je i Vyšší odborná škola zdravotnická. Na zdravotnické obory v České republice a jižní Čechy nevyjímaje, stoupl počet přihlášek až o desítky procent, například v Královéhradeckém kraji zhruba o polovinu. V Českých Budějovicích na zdrávce je tradičně převis i na lyceu, kam se hlásí 124 dětí a berou 30.

Na většině dotázaných středních škol je letos situace obdobná jako v minulých letech, například na gymnáziích. Nebo na VOŠ a Střední zahradnické škole v Táboře. „Do prvního ročníku střední školy máme 80 přihlášek, vloni to bylo 82,“ říká ředitelka Blažena Hořejší. Volných míst mají 60.

Někde ale přihlášek ubylo. Koronavirus možná u části rodičů pozměnil dlouhodobé profesní priority. Zajímavé je, že například ve Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Českých Budějovicích se zřetelně snížil počet uchazečů o obor číšník, ale jak upozorňuje ředitelka školy Zdeňka Erhartová na kuchaře se dokonce hlásí mírně víc dětí než vloni. „Jsme škola zaměřená na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch. Celkově máme o osmdesát přihlášek méně, což je pro mě docela významný počet,“ říká Zdeňka Erhartová s tím, že u tříletých učebních oborů je o pětinu až čtvrtinu uchazečů méně. Na maturitní obory v hotelnictví, turismu a gastronomii je na 60 míst 112 uchazečů.

Mírný převis zájemců – přes 60 přihlášek na 50 míst má Euroškola Strakonice. Ředitel Milan Vierer přiblížil, že oproti loňsku stoupl zájem o ekonomku, méně o hotelovku. Tradičně velký převis poptávky mají gymnázia. Na Gymnázium Jírovcova v Českých Budjovicích poslali uchazeči 186 přihlášek na čtyřleté studium, kde berou 60 dětí a a 159 přihlášek na 30 míst osmiletého studia. Podle hospodářky Petry Kroupové je to srovnatelné s loňským rokem. Českobudějovické Gymnázium J. V. Jirsíka má 190 uchazečů na 60 míst čtyřletého studia a 160 dětí se hlásí do jedné třídy osmiletého studia. „Počet uchazečů o osmileté studium u nás kolísá pravidelně. Je to mezi 160 a 220 přihláškami. Vloni to bylo 227,“ říká ředitel školy Jaroslav Pustina s tím, že napřesrok čeká zase nárůst zájmu.

Některé školy počítají, že postupně budou děti na obory dobírat i o prázdninách, třeba Střední škola Trhové Sviny. Té zatím chybí hlavně uchazeči o obor truhlář. „Přitom firmy by zájem měli,“ upozorňuje ředitel Tomáš Kalena, že řemeslníci se o práci bát nemusí.

Přijímací zkoušky by měly být letos od 12. dubna. Školy se zatím většinou chystají na prezenční variantu. Někde třeba i s testem z anglického jazyka. Deváté třídy v kraji letos opustí zhruba o 500 dětí více než vloni.