Svátky jara nelze vynechat, i když na každém rohu straší koronavirus. Obyvatelé Dlouhé Lhoty na Táborsku rozhodně nenechávají tradice stranou. Velikonoční výzdobu chystají již desátým rokem pro potěchu oka také manželé Martin a Ilona Makovci, se zdobením jim pomáhá třináctiletá dcera Michaela. Velikonoce na vsi si užijí v rodinném stylu, klasické koledování se kvůli pandemii nekoná.

Velikonoce 2021 v Dlouhé Lhotě na Táborsku. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Obec, která má aktuálně 161 obyvatel, je oděná do svátečního. Na vrbě před domkem Makovcích jako by vyrůstala asi stovka barevných vajíček. „Zdobíme zakrslou vrbu, která neměla vyrůst,“ směje se Martin Makovec. Jak strom roste, tak rodina přidává větší množství dekorací. „Je to taková naše tradice,“ dodává manželka Ilona s tím, že vrbu sázeli před deseti lety. „Vajíčka přesně spočítané nemáme, občas nějaké uletí nebo se ztratí, a tak je pravidelně dokupujeme,“ vysvětlila.