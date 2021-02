Terapeutka Jaroslava Šafratová, která pyramidu vybudovala přímo na své zahradě, vítá návštěvníky nejen z Čech ale zahraničí. Kromě nápravy lidských neduhů těla i ducha prostřednictvím unikátní stavby pomáhá i těžce nemocným či týraným zvířatům, harmonii vrací také nezvladatelným koním. K nevšednímu tématu se vyjádřili i dva jihočeští lékaři, jak se na její praktiky dívají?

SPLNILA SI SEN

Pyramidy: Vlastnostmi těchto staveb se již dříve zabývaly starověké kultury v Atlantidě, v Egyptě a u Summerů či Mayů. Tento geometrický tvar údajně ovlivňuje energii člověka a vrací ho do rovnováhy. Novým trendem během pandemie se také staly tzv. titanové pyramidy pro domácí využití. V jihočeském kraji existují v současnosti asi čtyři stavby podobného typu sloužící k relaxaci.

Jaroslava Šafratová zrealizovala svůj sen přímo na svém pozemku za domem v roce 2012. „Každoročně vítám řadu návštěvníků, z různých oblastí. Se zájmem ke mně přijíždí i známé osobnosti z oblasti sportu, politiky či kultury, ale nechybí ani lékaři, psychologové a další vědci,“ zmínila úvodem. Pomoc druhým považuje za své poslání. „I když se zdá, že jde pouze o stavbu, nic takového se samo o sobě nedá vymyslet,“ vysvětlila, že jde o patentovaný objekt českého vědce Karla Drbala.

Lokalita pro specifický objekt byla podle ní dávno určená. „Dříve se zde rozléhalo sladkovodní jezero, proto půlhodinový pobyt uvnitř působí jako ozdravná dovolená u moře,“ naznačila, že blahodárný účinek má uvnitř proudící energie.

Stavba byla náročná na plánování i výběr materiálu. „Je třeba mít určité znalosti tvarů, úhlů a orientovat pyramidu určitým směrem, aby byla správně uzemněná a měla požadované účinky,“ dodala terapeutka. „Ačkoliv návodů na stavbu existuje mnoho, každému se nepodaří docílit požadovaného efektu,“ upozornila.

HARMONIZUJE TĚLO I DUŠI

Uvnitř objektu se podle ní nachází silné energetické pole. „Pyramida funguje jako akumulátor nebo zářič, působí nejen na lidi a zvířata, ale i okolní rostliny,“ sdělila, že jejím hlavním úkolem je posílit imunitu a harmonizovat tělo a duši. „Pomáhá s mnoha neduhy, zlepšuje spánek, detoxikuje, je vhodná při únavě, depresích či migrénách, stačí, když se člověk otevře a věří v uzdravení,“ míní.

Má vyzkoušeno, že uvnitř nachází klid i problémová a psychicky narušená zvířata. „Může jít o zvířata z útulku, která byla týraná. Tito tvorové si totiž nevytváří negativní nevěřící postoj vůči stavbě jako lidé, proto jsou výsledky viditelné téměř okamžitě,“ popsala Jaroslava Šafratová, že metodu zkoušel se svými koňmi například kaskadér Josef Sejk i žokej Josef Váňa.

KDYŽ KLASICKÁ MEDICÍNA SELŽE

Navzdory skeptickým zastáncům tradiční medicíny tyto metody poslední dobou vyhledávají i těžce nemocní, lidé trpící rakovinou a dalšími nevyléčitelnými nemocemi. „Takoví lidé hledají všechny možné způsoby pomoci, když už jim klasická medicína nepomáhá. Důležitá je totiž také psychická pohoda,“ uzavírá terapeutka.

Českobudějovický radiolog Lukáš Mareš k možné přínosu relaxačních pyramid hovoří jen těžko. Západní medicína totiž vychází z vědeckých pozorování a zkoumání. „Pyramidy do ní rozhodně nepatří. To ale neznamená, že jim nefandím, právě naopak. Všechny tyhle alternativní způsoby léčení totiž nabízejí to, co západní medicína provozovaná v Česku, nabídnout neumí,“ podotkl.

OBŘÍ STROJ NA ZDRAVÍ

Náš systém je dle jeho komentáře takový obří stroj na zdraví, ve kterém je třeba absolvovat mnoho vyšetření a navštívit spoustu specialistů. „To všechno, abychom něco náhodou nezanedbali a někdo nás netahal po soudech. A všude se musíme objednat a čekat. Vlastně ani nevíme na co a jen se čím dál tím víc užíráme. Navíc to v nemocnicích a u lékařů to není hezké, proto se tam nikdo necítí dobře,“ přibližuje Lukáš Mareš.

Léčitelé k tradiční medicíně nabízí alternativu. „Hezké prostředí, dostatek času, vyslechnutí, porozumění, pochopení. To jsou často právě ty klíčové přísady, díky kterým se pacienti cítí dobře. A kdo se cítí dobře, ten se vyléčí,“ sdělil radiolog.

A nakonec dodal, že dobrý léčitel stejně jako dobrý lékař by měl vždy včas poznat, na co jeho síly stačí a na co už ne. „Bylo by hloupé zanedbávat prevenci nebo otálet s léčením tam, kde je západní medicína suverénní. A takových oblastí je většina,“ upozornil Lukáš Mareš.

PSYCHIKA I NASTAVENÍ PRIORIT

Podobného názoru je i ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš Fiala. Osobně zažil případy, kdy vážnou nemoc i náročnou léčbu pacient zvládl s přehledem, a naopak si pamatuje na situace, kdy nepříliš závažná nemoc pacienta naprosto rozložila. „Proto tvrdím, že pro fyzické zdraví je důležitá hlavně psychická pohoda,“ řekl.

Navzdory tomu, že neexistuje dostatek ověřených vědeckých faktů o tom, že by pyramidy mohly nahradit klasickou medicínu, zažil hodně pacientů, kterým vážná nemoc přeházela život. „Pokud se ze všeho zdárně dostali, mají většinou jedno společné. Všichni do jednoho tvrdí že přehodnotili priority, zvolnili, netrápí se zbytečnostmi, víc si užívají obyčejné radosti. Člověk, který je v psychické pohodě, lépe odolává nemocem a případně i lépe zvládá ty, které ho potkají,“ doplnil Tomáš Fiala svůj pohled na věc.