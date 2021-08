Dosavadní rekord ze srpna 2019 (konkrétně 3 815 volných míst) byl překonán o 19 míst. „Mrzí mě pouze to, že přibývají zejména nekvalifikovaná místa ve výrobě, o která se trh „pere“. Já budu z vysokého počtu volných pracovnách míst jásat až ve chvíli, kdy budou ve větším souladu s kvalifikací našich nezaměstnaných. Ta je, bohužel, významně vyšší, než jakou poptávají zaměstnavatelé,“ uvedl Pavel Kaczor.

Na konci července bylo v evidenci úřadu práce 2 439 nezaměstnaných. Jejich počet se oproti předchozímu měsíci snížil o 3 osoby, jedná se tedy spíše o stagnaci.

„Nicméně i to lze v tomto období považovat za úspěch, protože mezi červnem a červencem nezaměstnanost tradičně mírně narůstá, neboť v červenci se projevuje jednak příchod některých absolventů do naší evidence, ale také doběh některých pracovních poměrů na dobu určitou, uzavřených do konce prvního pololetí, tedy do 30. června,“ upřesnil ředitel. Loni v červenci přitom přibylo v evidenci úřadu práce 96 nezaměstnaných, předloni dokonce 149.

„Jakýkoliv pokles počtu nezaměstnaných v červenci je s ohledem na tradiční sezónnost mírně nestandardní, ale na druhou stranu to berme i jako signál, že trh práce je po hlavních vlnách koronaviru ve velmi dobré kondici,“ uvedl Pavel Kaczor a připomněl, že před sedmi lety na konci července měli v evidenci 5 041 nezaměstnaných, tedy více, než dvojnásobek aktuálního stavu.

Pokud jde o míru nezaměstnanosti, ta na Táborsku setrvala na úrovní 3,5 procenta. Stejný ukazatel za celou Českou republiku činí 3,7 procenta, takže Táborsko se stále drží mírně pod průměrem ČR. Nejhůře je na tom stále Karvinsko s 9 procenty, pozici premianta si stále drží Pelhřimovsko s pouhými 1,7 procenta nezaměstnaných.