Ve středu přijali starosta Štěpán Pavlík a místostarostka Lenka Horejsková na táborské radnici tři mladé sportovce. Trojice obsadila na konci dubna v Hluboké nad Vltavou první tři místa při vyhlášení výsledků ankety o Nejlepšího sportovce Jihočeského kraje do 19 let. Všichni tři talenti závodí za TJ VS Tábor.

| Foto: Luboš Dvořák

Veslař Ondřej Pecival anketu vyhrál, kanoista na divoké vodě Matěj Vaněk byl druhý a atletka Lurdes Gloria Manuel třetí. Ondřeje Pecivala doprovázel na audienci trenér Petr Suchý, Matěje Vaňka trenér Vladimír Vala a Lurdes Glorii Manuel trenérka Šárka Chládková. Setkání byli přítomni předseda TJ VS Tábor Jaroslav Němec a vedoucí městského odboru školství, mládeže a tělovýchovy Radomír Kouba.

„Takto velký úspěch v anketě od časů cyklokrosařů v Táboře nebyl,“ míní Jaroslav Němec. Všichni tři mladí sportovci dosáhli v minulém roce mimořádných výsledků. Veslař Ondřej Pecival získal na jezeře v italském Varese na tituly mistra Evropy i světa na párové čtyřce jako veslovod, kanoista Matěj Vaněk na evropském šampionátu juniorů a závodníků do 23 let v bosenské Banja Luce vybojoval pět titulů a dvě stříbra, čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel se loni stala vicemistryní Evropy do 18 let na šampionátu v Jeruzalémě.

„Přijetím na radnici chceme úspěšným reprezentantům našeho města poděkovat za celou táborskou veřejnost. Věříme, že jim spousta lidí fandí. Je to skvělá vizitka táborského sportu. Přejeme úspěch a zdar při dalších závodech a ať se vás drží zdraví,“ řekl talentům starosta Štěpán Pavlík. Všichni tři sportovci studují. Ondřej táborskou průmyslovku se zaměřením na programování, Matěj COP v Sezimově Ústí jako mechanik-elektronik, Lurdes táborskou obchodní akademii.

Co se týče letošních podniků, Ondřej Pecival se dává zdravotně do pořádku a postupně se vrací k tréninku, Matěj Vaněk odjede v sobotu 13. května evropský šampionát do severomakedonského Skopje, pak ho čeká světový šampionát v německém Augsburgu, Lurdes absolvuje několik startů, například na Velké ceně Tábora nebo na MČR seniorů a seniorek také v Táboře. A historka na závěr. Starosta se sportovců zeptal, zda je někdo po takto velkých úspěších více poznává. „Ano, kuchařky ve školní jídelně mi dávají větší porce,“ usmál se Ondřej Pecival. Sportovci i trenéři si z radnice odnesli upomínkové předměty.