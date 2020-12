„Na Šumavě počítejme s trvalým deštěm,“ doplnila. Ráno naměříme osm až pět stupňů Celsia. Odpoledne deset až třináct stupňů.

Na Štědrý den se ochladí. „Bude nás přecházet studená fronta a za ní k nám začne proudit studený vzduch od severu," vysvětlila ochlazení. Na Štědrý den bude zataženo, později přeháňky. Na horách bude dle slov Markéty Augustinové večer sněžit. Ráno naměří Jihočeši 6-10 stupňů Celsia, večer bude kolem pěti stupňů Celsia.

V pátek uvidíme konečně sníh. Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu předpověděla, že na první svátek vánoční můžeme očekávat sněhové přeháňky. „Bude velká oblačnost se sněhovými přeháňkami, na horách by mohlo nasněžit okolo 10-15 centimetrů," sdělila. Ranní teploty budou kolem nuly, denní kolem dvou stupňů.

Na druhý svátek vánoční, tedy 26.12. se mohou Jihočeši těšit na trochu sluníčka. „Bude oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky,“ shrnula meteoroložka s tím, že pocítíme ranní mrazík, tedy mínus tři stupně Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat okolo nuly.

Rekordy na Štědrý den:

Nejnižší minimální teplota v Českých Budějovicích, -21,1 stupňů Celsia padla v roce 1940.

Nejnižší maximální teplota byla naměřena v roce 1961 v Českých Budějovicích, minus 11 stupňů Celsia.

Sníh napadl v Českých Budějovicích od roku 2000 do současnosti na Štědrý den pouze třikrát. A to v letech: 2001, 2003, 2007.

Mezi lety 1970 – 1990, tedy za dvacet let sníh v Českých Budějovicích na Štědrý den napadl pouze čtyřikrát.

Zajímavosti z šumavského Churáňova

Nejnižší minimální teplotu naměřili meteorologové na Churáňově – 21 stupňů v roce 1962 na Štědrý den. Nejvyšší teplota byla na Churáňově 9,5 stupně nad nulou na Štědrý den v roce 2009.

Nejvíce sněhu zaznamenali meteorologové na Churáňově v roce 1981, a to 115 centimetrů. Sníh na Churáňově vůbec nenapadl v letech: 1958, 1971, 1987, 2014, 2015. Letos tomu podle meteoroložky Markéty Augustinové z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu zřejmě nebude jinak. „Během čtvrtka se má teprve ochladit a začít sněžit,“ přiblížila letošní Vánoce na šumavském Churáňově.