Jak přiblížil jednatel společnosti CBDmat René Sirý, který provozuje od minulého roku už kolem 50 automatů s konopnými výrobky po celé republice, loni v září objevil CBDnano od Čechokanaďana Radka Hlaváčka. „Zjistil jsem, že fantasticky funguje a začal přemýšlet nad obchodem s CBD. Prodej pomocí automatů navrhl kamarád Kamil,“ vysvětlil, jak začala cesta CBDmatů do ulic a obchodních domů.

Od hazardu ke konopí

S konopím dříve neměl nic společného. „Provozoval jsem sice automaty, ale jiné, hazardní. Jinak o sobě rád říkám, že jsem pokerový hráč,“ sdělil Sirý, který chce své podnikání dále rozšiřovat.

V jižních Čechách má zatím čtyři přístroje. „Tři v Budějovicích, v Tescu, Globusu a na náměstí Přemysla Otakara II. Jeden stojí v táborském Tescu, ale přibudou,“ slíbil.

Přes kapky až k potravinám

V samoobslužném automatu si lze vybrat kapky a oleje s CBD a CBG, sušené paličky technického konopí, tyčinky a další doplňky stravy s touto bylinou. V sortimentu by se časem mohla objevit i kosmetika. Obliba konopných výrobků stále roste, pořídit je lze především online, ale ve větších městech vznikají už i malé prodejny s obsluhou.

Přístroje provozují sami, nebo formou franšízingu. Pokud by měl někdo zájem o jeho umístění, klidně se může ozvat. „Zájemcům se nebráníme, ale vybíráme si,“ dodal René Sirý.

Jak CBD pomáhá?



CBDmaty v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín„O jeho příznivých účincích pro lidské tělo existuje na 700 studií od vědců z celého světa. Podle nich je CBD antivirový, antibakteriální a protizánětlivý. Funguje tak nejvíce ve spojitosti s nervovými onemocněními jako Parkinsonova a Alzheimerova choroba či epilepsie. CBD pomáhá i lidem s rakovinou na nepříjemné vedlejší účinky chemoterapie. Vhodný je ale i pro sportovce po výkonu pro regeneraci svalů.“ Radek Hlaváček, výrobce produktů a podnikatel z Vancouveru popularizující tento kanabidiol obsažený v konopí.



Kapky a oleje pocházejí výhradně od Unique Therapeutic, společnost výše zmiňovaného úspěšného podnikatele Radka Hlaváčka. „Jako jediní v ČR totiž mají výrobky odpovídající legislativě. Jinak je to šedá zóna. Nikdo zatím nevyřešil novel foods (pozn. redakce nové potraviny – vyráběné způsobem, který nebyl dříve používán), proto pracujeme s omezenou nabídkou zboží, jinak už by bylo CBD ve všem,“ poznamenal.

Kanabidiol (CBD) je součástí konopí mimo známějšího psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC). Má podobnou chemickou strukturu, ale jeho fyziologické účinky jsou odlišné. CBD nemá intoxikační účinky, takže se jeho uživatelé nedostávají do nechtěného „rauše“ jako u THC. CBD má navíc řadu léčivých účinků. Konopné produkty s touto složkou posilují imunitu, pomáhají na bolest, migrény, proti úzkosti, nespavosti, využívají se při léčbě rakoviny a dalších onemocnění. Masti a krémy mají hojivé a antibakteriální účinky. Obsah THC v sušině nesmí podle české legislativy překročit 0,3 procenta.

Jak to funguje

Pro laika dodal i vysvětlení, jak funguje užívání legálních konopných produktů. „Máme v těle endokanabinoidní systém receptorů, které jsou zašlé a nepoužívané. Užíváním CBD je dostaneme zpět do hry. Zlepší se nám kognitivní funkce, odezní chronické bolesti kloubů, zad,…, zlepší se spánek, zklidní mysl, psychika je na tom najednou lépe,“ konstatoval distributor CBDmatů.

Výrobky ze jeho strojů jsou vhodné pro každého. „Snad kromě úplně malých dětí a těhotných žen. Jinak své dceři dávám CBD kapky od jejích 13 let,“ prozradil Sirý.

Češi jsou podle něj konzervativní národ, proto je potřeba v této oblasti stále velká osvěta. „Každý slyší a vidí to co chce on. Nejsem přívržencem THC ani psychotropních a návykových látek. Měl jsem spoustu nabídek na prodej Kratomu v automatech. Naše legislativa jej neřeší, ale je návykový, a to je pro mě prostě tabu,“ upozornil.

Kratom = je stálezelený strom rostoucí v tropických oblastech jihovýchodní Asie. Řadí se do čeledi kávovníků, má stimulační účinky. Konzumuje se ve formě čaje nebo nápoje. Přirovnává se ke kávě, ale je třeba dodržovat dávkování. Používá se na kašel, průjem, vysoký tlak, při cukrovce a jiných potížích. V historii to byla alternativa opiátů a používal se například na tlumení bolesti. Prodává se několik jeho barevných druhů většinou v sáčcích ve formě prášku.

CBD, CBG, CBN jsou podle jednatele CBDmatu Reného Sirého naopak neškodné. „Je to světově uznáno, jen u nás ve "Středozemí" to bude trvat trošku déle. Hobiti to tak mají, plné bříško a žádné změny,“ smál se.

CBD konopí nakupuje výhradně v Čechách, pěstované indoor v nejvyšší kvalitě. „Co se týká kapek a olejů, je naším výhradním dodavatelem Unique Therapeutics Radka Hlaváčka. Já osobně jej beru jako člověka, který v České republice udělal pro CBD nejvíc,“ zhodnotil Sirý.

Doufá v rozvoj

Osobně věří v další rozvoj konopného odvětví. „Úprava legislativy tomu poměrně pomůže. Kdysi jsme byli v hazardu Las Vegas Evropy. Přestože to bylo obchodně dobré, musím s odstupem času uznat, že to nebyl morální business. I v konopném obchodě může být Česko evropská špička, máme pro to i značné historické předpoklady a na konopí navíc nic amorálního není. Pomáhá lidem,“ uzavřel zásadní myšlenkou.