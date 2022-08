Tělo utonulého vodáka našli policejní potápěči na česlech Krumlovského mlýna

Policisté na místě zjistili, že byl utonulý muž pravděpodobně pod vlivem alkoholu. "U zemřelého muže byla nařízena zdravotní pitva," dodala mluvčí.

Zároveň upozorňuje na riziko užívání alkoholu nebo jiných návykových látek v případě, že se jdete koupat nebo třeba chcete sjíždět řeku na lodích. "Alkohol zásadním způsobem ovlivňuje vaše schopnosti a i když můžete být dobrý plavec, pokud jste pod vlivem alkoholu, vystavujete se obrovskému riziku," varuje.

Za připomenutí určitě stojí i desatero bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

1) Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2) Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3) Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

4) Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

5) Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

6) Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

7) Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8) Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

9) Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

10) Důvěřuj vodních záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.