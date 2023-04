Záchranná stanice živočichů Makov má v péči vážně zraněného velkého černého ptáka. Našeho největšího pěvce, krkavce velkého, pobíhajícího na poli nedaleko Talína, našel o uplynulém víkendu hajný.

Dle makovského ochránce přírody Libora Šejny zbídačený krkavec zatím nemá dobré vyhlídky. Nevypadá to vůbec dobře, co se léčení týká. | Foto: se souhlasem Libora Šejny

Veterináři při ošetření pořídili rentgenové snímky, ty potvrdily střelná zranění, na křídle a noze.

Předseda místního spolku Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a vedoucí makovské záchranné stanice Libor Šejna přibližuje podrobnosti. „Odchytil ho kolega hajný. Když byl na procházce s dětmi, viděl ho pobíhat v poli. Když k nám krkavce přivezli, měl ošklivá krvácející poranění," vysvětluje.

Několik střelných zranění a nábojnice

Krkavec velký je velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je největším pěvcem České republiky. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh. Žije osamoceně v trvalých párech po mnoho let, ale na místech s bohatou nabídkou potravy se shromáždí ve větších skupinách.

Podle Šejny se pták choval až netypicky pro svůj druh. „Byl apatický a krotký, to nebývá u krkavců zvykem. Většinou se brání, snaží se člověka poklovat,“ osvětluje.

Zachráncům se jeho chování nezdálo a rentgen jim nakonec potvrdil větší rozsah poranění. „Nejde pouze o zraněné křídlo, ale brok zachytila svalovina v noze. Další náboje z brokovnice mohly samozřejmě proletět skrz tělo, ale to už vám snímky neukáží,“ domnívá se tak, že tento zákonem chráněný a ohrožený pták mohl schytat mnohem více zásahů. „Ty už nelze úplně přesně odhalit,“ upřesňuje Libor Šejna.

Dva uzdravení čápi se po léčbě v Makově vrátili do přírody

Dle makovského ochránce přírody zbídačený krkavec zatím nemám dobré vyhlídky. Nevypadá to vůbec dobře, co se léčení týká. „Stále zůstává apatický, nechali jsme ho v léčebné karanténě. Je možné, že broky o průměru tři milimetry mohly poškodit třeba i vnitřní orgány,“ polemizuje.

Pokud se uzdraví, mohl by i létat

Pozitivní je, že konzumuje potravu a levá letka vypadá, že by po zahojení mohla být znovu schopná pěvce dostat do vzduchu. „Nedá se tak úplně vyloučit, že by se mohl v případě uzdravení vrátit zpátky do přírody,“ mluví Šejna už lehce optimisticky. Zatím krkavec jen popochází. „Jak to dopadne dál, těžko odhadovat. Křídlo má oteklé a stále ho bolí, ale není zlomené ani roztříštěné, střela ho jen zhmoždila,“ podotýká vedoucí záchranné stanice.

U Radomyšle skončil čáp v železech. Mohly to být i děti, které šly na proutky

V Makově nyní nastalo období, kdy denně přijímají zejména zraněné ptáky, většinou mláďata. Ve čtvrtek to byly například dvě poštolky a jestřáb.

Záchranná stanice živočichů Makov byla založena v roce 1993 Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), letos tak slaví 30. výročí. Je zařazena do Národní sítě pro handicapované živočichy s působností pro správní obvody Blatná, Milevsko, Strakonice, Písek a Vodňany. V areálu stanice je vybudováno pětatřicet voliér s rozlohou čtyři tisíce metrů čtverečních. Ochránci přírody zde přijímají poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy, pečují o opuštěná mláďata a poskytují jim odborné ošetření, léčení a následně jim umožňují návrat do vhodných biotopů. (Příjem zvířat: tel. 737 766 947, 728 252 821,732 239 960)