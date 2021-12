Prestižní lokalita Na Parkánech, kde až do roku 1977 stály synagoga a další dva domy, by mohla podle táborské samosprávy posloužit stavbě parkovacího domu. Sakrální stavbu na přilehlé zdi připomíná téměř 30 let pamětní deska. „Nemáme ambici tento prostor jen doplnit pouhou pustou hmotou, protože místo, kde stála synagoga, si zaslouží citlivý přístup," uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Možnost přestavby

Pozemek o výměře asi 1700 metrů čtverečních je majetkem města. Uvažuje se tu o objektu se dvěma až třemi podzemními podlažími a stejným množstvím nadzemních pater, případně i podkroví. Uvnitř objektu by mohlo zaparkovat až 300 řidičů.

OBRAZEM: Plná ves andělů. Nové Dvory na Táborsku jich zdobí desítky

Zatím se předpokládá, že by se mohla proinvestovat částka od 250 do 350 milionů korun bez DPH. "Nadzemní podlaží by měla být řešena s možností budoucí přestavby na jinou funkci než parkování, nelze tedy vzít předpokládanou částku, vydělit ji prostým počet parkovacích míst a konstatovat, že jedno místo vyjde na tolik korun," vysvětlil mluvčí města Tábora Luboš Dvořák.

Významná lokalita

Investice bude mít stěžejní význam pro parkování rezidentů a návštěvníků. Jde o významnou parcelu městské památkové rezervace, která zaslouží náležitou pozornost a péči při přípravě její zástavby.

Rada města vzala na vědomí tři nabídky organizátorů soutěže a vybrala nabídku architekta Miroslava Vodáka z Českých Budějovic za cenu 450 tisíc korun bez DPH. V únoru příštího roku schválí Česká komora architektů zadávací podmínky soutěže. "V březnu by mohla uskutečnit samotná soutěž, v květnu pak dojde na její vyhodnocení a příští léto by měl být znám vítěz," přiblížil časový sled Dvořák.

Tábor přidá školám peníze na testy i pro očkované žáky a učitele

Rozpočet soutěže bude upřesněn po zahájení organizace s vybraným uchazečem. Nyní jsou známy jen přibližné náklady:

- cena projektových prací.: 12-18 milionů bez DPH

- soutěžní ceny a odměny: 1,2 - 1,8 milionu korun

Kdy by se mohlo začít stavět, je zatím otázka budoucnosti. "Záleží na tom, jak se k projektu postaví nové vedení města, které vzejde z komunálních voleb v příštím roce," konstatoval mluvčí.

Podle starosty Štěpána Pavlíka však současné vedení města nechce stavět své budoucí nástupce do pozice, že parkovací dům musí za každou cenu udělat. "My proces uzavřeme koncem soutěže a zbytek by se měl řešit až po podzimních volbách," uzavřel starosta s tím, že náročné bude i financování stavby a město na její vybudování musí buď našetřit, nebo si vzít úvěr.