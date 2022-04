"Na Slapech už jsme měli podstatně lepší počasí, i když stále vane ledový vítr, chce to teplé oblečení. Je to ale samozřejmě mnohem příjemnější, než když jsme veslovali v té chumelenici. Dokonce jsme se koulovali, sníh jsme sbírali z lodí, a to je pro veslaře nevídaná zkušenost," smál se Radek Šťovíček, když pátý den, v pondělí 4. 4., popisoval dosavadní průběh cesty. "Dneska dojíždíme do Prahy, cestou jsme se stavili ve spolku Vltavan v Davli, kteří slaví 125 let. Etapu končíme v Praze na Veslařskému ostrově."

Cestou se jako veslařský doprovod střídají Radkovi kamarádi-veslaři, první dny mezi nimi byl i olympionik Václav Chalupa. Do Prahy v pondělí dorazily dvě lodě, kromě Radkova skifu také dvojskif s nejmladším účastníkem plavby, dvanáctiletým Jáchymem Videm, a s jeho tatínkem Richardem. "Richard se mnou pojede poslední tři dny do Hamburku," doplnil krumlovský voroplavec. Pár etap po Labi s ním popluje také Pavel Malinský, další z pravidelných účastníků těchto poutních plaveb. "Vašek Chalupa přesedlal z lodě na auto a zajišťoval servis ze břehu, jel s námi také můj syn, z Prahy na hranice pro změnu pojede můj zeť a po Německu mě bude ze břehu doprovázet Honza Kučera."

Program veslařské plavby Radka Šťovíčka z Českých Budějovic do Hamburku.Zdroj: Archiv Radka Šťovíčka

V Praze se zdrží dva dny. Organizátora plavby, který jako jediný pluje celých téměř tisíc kilometrů z Budějovic do Hamburku, čeká v úterý v 11 hodin dopoledne sólo plavba pod Karlovým mostem: pod mřížkou v místě, kde byl do Vltavy shozen sv. Jan Nepomucký. "Pak se přesouvám do přístaviště Nepomuk, kde bude pražský start následující etapy do Mělníka," doplnil Radek Šťovíček, který pochází z Litoměřic. Do svého rodného města dorazí ve čtvrtek 7. dubna. "Zítra v Praze pak ještě jdeme na výstavu Vltava - historické proměny krajiny a v pět odpoledne máme zamluvenou výletní loď, na kterou jsme pozvali trenéra, který vedl některé z nás na Dukle Praha. K jeho 85. narozeninám jsme mu přichystali překvapení, moc se na to těším."

Veslaři po Vltavě poplují až do Hamburku. Jako kdysi jihočeští voraři

Záda zatím drží

Sil má veslař (roč. 1964) zatím dost. "Cítím se dobře, důležité je, že jsme v tom nečase nenastydli, i záda jsou v pořádku, což je to hlavní. Dva dny jsem využil speciální vestu s neoprenovými zády, kterou mi připravila moje švagrová, a ta mě ochránila."

Plavba Po stopách vltavských plavců 2022 začala ve čtvrtek 31. března prologem z budějovické Lannovy loděnice na Purkarec, což je bývalá vorařská vesnice na břehu Vltavy, resp. hněvkovické vodní nádrže, a v prvních dubnových dnech pokračovala z Purkarce až na Slapy. V pondělí 4. dubna vyrazili veslaři z Třebenic pod slapskou přehradou přes bývalé Svatojánské proudy a štěchovickou přehradu dále ku Praze.



Pomáhají domovu seniorů Bechyně

Veslaři se při první etapě zastavili také v Týně nad Vltavou, kde udělali radost klientům bechyňského domova seniorů, ve kterém až do loňského července aktivně žil posledního pamětník voroplavby, vitální plavec Václav Husa z jihočeské Hladné, a tradicí rodové voroplavby až do roku 1826! Václav Husa byl Radkovým velkým mentorem. Plavbou veslaři podporují také povědomí o charitativní finanční sbírce právě pro bechyňský domov seniorů, konkrétně na nákup zařízení do pokojů ke zlepšení pohodlí babiček a dědečků. Společnost voroplavba.cz s.r.o. pro tyto účely zřídila transparentní účet u KB, na který je možné poukázat finanční dar v libovolné výši, a to do 31. 12. 2022. Číslo transparentního účtu je: 123-630179 0277/0100.