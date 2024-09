Jak informoval mluvčí radnice Luboš Dvořák, město Tábor zřizuje šest základních škol a dvanáct mateřských. První školní den nového roku členové vedení města vždy vyrážejí do vybraných škol. Místostarostka Lenka Horejsková vyjela do ZŠ Zborovská (Pražské Sídliště), místostarosta Radoslav Kacerovský do ZŠ Husova (Maredův vrch).

Starostu uvítal ředitel školy Ladislav Křemen. "Budova v těsné blízkosti klášterního kostela Narození Panny Marie pochází z roku 1862, kdy tu začalo působit reálné gymnázium, které jako první v habsburské monarchii zavedlo ve všech předmětech český vyučovací jazyk. Do školy sem chodili velikáni jako Josef Holeček, Antonín Sova nebo Oskar Nedbal. 1. července 1906 dostalo táborské reálné gymnasium novou budovu u údolní nádrže Jordán," říká Luboš Dvořák.

Základní škola na náměstí Mikuláše z Husi dnes podle něho čítá 375 dětí, které vzdělává 30 učitelů. Jak zmínil ředitel Ladislav Křemen, 16 procent dětí pochází z Ukrajiny. „Máme tu například děti z Mariupolu, který byl během aktuální války zcela zničený. Ukrajinští žáci jsou úplně běžné děti. Nemáme s nimi žádné problémy,“ uvedl ředitel, který klade důraz na to, aby se děti cítily ve škole bezpečně a příjemně (nový termín wellbeing).

„Razíme slušný přístup k dětem, záleží na práci každého učitele,“ zdůraznil ředitel.

Škola letos otevírá dvě první třídy, do každé bude chodit 21 dětí. "V září 2024 by do 14 prvních tříd škol zřizovaných městem mělo nastoupit 325 dětí. Toto číslo se bude ale v průběhu září ještě upřesňovat. Z devátých tříd škol zřizovaných městem v červnu letošního roku odešlo 334 žáků," uvedl Luboš Dvořák.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík prvňákům popřál, aby si první školní den zapamatovali co možná nejdéle, možná až do dospělosti. „Je to pro vás významný den. Se spolužáky prožijete devět let, vzniknou tu pěkná kamarádství. Naučíte se spoustu věcí důležitých pro život. Důležité je, aby vás škola bavila. K tomu vám přeji hodně energie, pohody, ať se tady cítíte dobře,“ uvedl starosta.

ZŠ na nám. Mikuláše z Husi přes prázdniny provedla výměnu staršího typu osvětlení za úsporné LED ve všech učebnách hlavní budovy, ve dvou přidružených školkách (Čelkovice, Dlouhá) a také ve školní jídelně. Starosta nabídl řediteli, aby se další rozvoj interiéru nesl v jednotném vizuálním stylu, který škola může zkonzultovat s Kanceláří architekta města.