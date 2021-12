Lyžuje se každý den

od 8:30 do 16 hodin.

A nejen je, radost z toho, jak dobře se lyžuje, měl i ředitel areálu Matěj Kratochvíl. „Pomohl nám i svatý Petr, který nám nasypal nějakých patnáct, dvacet centimetrů přírodního sněhu. Ten se podařilo našim chlapům stáhnout rolbou, takže tak rychle neodtával, a na to jsme dosněžili technický sníh. Na sjezdovce ho je teď zhruba od 30 cm do půl metru. Věříme, že v následujících dnech pěkně vymrzne, samozřejmě budeme zasněžovat dál.“

Na to, že je teprve začátek prosince, Lipenská sjezdovka nabízí skvělé podmínky. „Pátého prosince je pro nás, popravdě řečeno, jeden z nejdřívějších termínů, dřív jsme začínali tuším 3. prosince v roce 2016. Ale byl i rok, kdy jsme zahajovali až po novém roce,“ dodal. „Já to beru jako úspěch našich lidí.“

Sníh dělají Sněhuláci

Výrobu technického sněhu má na starost hlavně noční směna, protože přes den bývá nad nulou a sněžná děla a tyče stojí. „Každou noc ji drží pět lidí. Výroba sněhu je docela alchymie. Každé dělo má vlastní meteostanici, wi-fi signál, přes který je napojené na náš počítačový systém na velíně, a musíme je všechna např. natáčet podle toho, jak fouká vítr. Což znamená, že polovina lidí v noci běhá po sjezdovkách, jezdí na skútrech a štelují, co je potřeba.“ Ředitel areálu doufá, že zbytek lanovek se rozjede už příští pátek, tedy 10. prosince.

Loňský rok už nechce zažít znovu

Loni vláda skiareály zavřela po devíti dnech provozu, otevřené mohly mít jen od 18. od 27. prosince. „Z toho pomalu nespím, ale věřím, že se to letos opakovat nebude. Jsme jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, a pokud máme normálně žít, musíme chodit do práce. Máme teď přes 150 lidí lidí na hlavní pracovní poměr a postavit se před ně a říkat jim, že doufáme, že to letos zvládneme, ale že slíbit to nemůžeme, to člověk dělat nechce. Kromě toho zavřené areály znamenají i další obrovské ztráty pro stát, přichází o obrovské peníze na daních,“ podotkl Matěj Kratochvíl.

Loni na Lipně do poslední chvíle věřili, že se areál po novém roce znovu rozjede. „Pro podnikatele je taková nejistota to nejhorší, co se vám může stát. Loni jsme měli celý areál perfektně připraveny a po Vánocích nám bez varování oznámili, že končíme. Kdyby aspoň řekli, ať už dál nic neděláme… Ale pan ministr průmyslu a obchodu sliboval, že udělá všechno proto, abychom od 6. ledna zase jeli. Takže jsme ještě dosněžovali, což znamenalo další ztráty, protože našimi největšími náklady jsou energie a mzdové náklady. A 6. ledna nám řekli, že otevřeme možná v půlce února, a pak že možná na konci února. To už jsme ale řekli my, že by to nemělo smysl,“ uzavřel ředitel skiareálu s tím, že jsou připravení respektovat všechna smysluplná opatření tak, aby lyžaři i zaměstnanci byli v bezpečí.