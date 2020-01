V provozu je sice jen sjezdovka Školní, která má výhodu, že je západním svahem a podařilo se jí dobře zasněžit technickým sněhem. „Zasněžili jsme po vánočních svátcích a od 27. prosince jezdíme. V areálu je v provozu i lyžařská škola a pod Obrovcem je otevřena půjčovna lyžařského vybavení. Provozní doba je u nás od devíti ráno do čtyř odpoledne hodin,“ popsal šéf areálu Vladimír Vykydal.

O tom, že je o lyžování u nás zájem, potvrzují lyžařské výcviky škol. V týdnu od 13. do 17. ledna přijeli žáci ze základních škol ze Sušice a Vimperka. A další se hlásí. „O víkendu čekáme zhruba dvě stovky lyžařů, neboť jsme jediný svah v okolí. Dorazí i víkendoví lyžaři. Sezóna byť bez sněhu, tak díky kvalitnímu zasněžení i zázemí se rozjela dobře,“ upřesnil.

V době naší návštěvy klouzali ze svahu páťáci ze Sušice. „Nám se tady líbí, jezdíme sem dvacet let a jsme moc spokojeni,“ vysvětlovala jejich paní učitelka. Na svahu se proháněly rodiny s malými dětmi z Prahy, Kladna a Strakonic a nechyběl ani kuchař z hotelu Kristián. „Jsem z Veselí nad Lužnicí, a protože pracuji na horách, musím se zdokonalit v lyžování. S učením mi pomáhá místní lyžař Tomáš,“ vysvětlil kuchař, který si užíval pár hodin volna.

Šéf lyžařské školy Jiří Bartošík a instruktorka Zuzka učili základům lyžování dvě malé naděje z Prahy. Jiří Bartošík upřesnil, že vyučují denně za stejné ceny jako loni. „Naši profesionálně vyškolení instruktoři učí lyžaře i snowboardisty. Učíme malé i velké,“ doplnil.

Pod Obrovcem je servis a půjčovna lyží snowboardů a běžeckých lyží včetně bot a hůlek. V celém areálu je wifi zdarma, pro případ, že by někdo chtěl odeslat záběry ze svahu na sociální sítě, a pod sjezdovkou také i odpočinková místnost. O občerstvení lyžařů se na Kubovce starají ve dvou srubech. Kdo by chtěl vyzkoušet šumavský wellness, může zajít do vnitřního vyhřívaného bazénu nedalekého hotelu.

Ladislav Beran