/TIP NA VÝLET/ Začalo léto a už i prázdniny. Ideální čas na to, naplánovat si výlet. Na dvě místa na Šumavě nás pozval i Ladislav Beran. Vyjdeme se s ním za zábavou na Kubovku a do okolí Soumarského mostu. Obě místa nabízí skvělé zážitky.

Šumava je ideálním místem pro letní výlety. | Foto: Ladislav Beran

Šumava nabízí mnoho zajímavých míst, kam se vydat na výlet. Léto je před námi, tak pojďme…

Sportování na Kubovce

Kubova Huť nabízí mnoho atrakcí od nejvýše položeného discgolfového parkuru u nás, který startuje pod svahem školní a míří téměř do 1000 m pod Obrovcem. Kdo má svůj talíř může házet, jak chce, kdo nemá, může si ho zapůjčit za poplatek v hotelu Kristián, který je středem letních aktivit v obci. „Lze si zde zapůjčit i elektrokola a v průběhu července budou k mání i horské koloběžky, které zde mají velký zvuk. Občerstvení je připraveno u parkoviště v restauraci a krásné terase hotelu Kristián, nebo si dát borůvkové knedlíky v jednom z penzionů,“ zmiňuje možnosti vyžití a občerstvení Ladislav Beran.

Šumavské léto s párou se vrací. Kafemlejnek se zase prohání šumavskou přírodou

Svou polohou vybízí Kubova Huť ke krásným výletům pro pěší. Vydat se můžete například na rozhlednu Boubín, cyklisti a pěší si přijdou na své na trase k pramenu Volyňky, či pomníku posledního vlka. Nedaleko najdeme i Klášterecký viadukt a vyjet se nechá i k Lipce a nedaleké Chalupské slati. Kdo by rád ještě dál, může se vydat do nedalekého Bavorska na Třístoličník, či do Haidmühle (česky Borské Mlýny).

Vojenský bunkr a parní vláček

Další výlet nás zavede k Soumarskému mostu. Tady můžete v místním kempu ve stanu, karavanu i chatce přenocovat a obdivovat místní krásy. Na obou březích Teplé Vltavy si můžete užívat vody, lesa i čerstvého šumavského vzduchu a procházkou se vydat po stezce Soumarským rašeliništěm.

OBRAZEM: Řopík na Soumarském mostě přivítal první návštěvníky

Fanoušci vojenské techniky určitě nevynechají návštěvu muzea lehkého opevnění v řopíku Honzík na Soumarském mostě. Opravený a kompletně vybavený bunkr z roku 1938 nabízí nejen autentický výlet do minulosti, ale i výstavu několika desítek různých pěchotních zbraní.

I města v okolí mají co nabídnout. „Navštívit můžete nedaleké Volary a zdejší muzeum, České Žleby či Stožec s překrásným informačním centrem Šumavského národního parku a odtud se pak vydat do centrální Šumavy například na Jelení vrchy, nebo Plešné jezero,“ zmiňuje další část cesty Ladislav Beran. Jako bonbonek na závěr doporučuje parní vláček, který jezdí mezy Volary, Lenorou a Novou pecí až na Nové Údolí.