Od nedělního do pondělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 237 suspektních vzorků, žádný od samoplátců. Z celkových 237 vzorků bylo 36 pozitivních. K nemocným přibylo devatenáct žen a sedmnáct mužů. „Ve dvanácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a v pěti na pracovišti. Osm kontaktů bylo školních. Tři osoby se infikovaly na oslavě svatby, tři v Praze, jedna na Moravě, jedna na dovolené v Bulharsku a další tři při léčebném pobytu ve Františkových Lázních, kde je stále aktivní velmi rozsáhlý cluster s desítkami pozitivních osob,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. „Musím upozornit jihočeskou veřejnost na skutečnost, že z dnešních šestatřiceti nových případů devatenáct registrujeme na Táborsku, především pak v Soběslavi a několika okolních obcích. Táborsko patří v posledních několika dnech k regionům s vyšším výskytem,“ upozornila Kvetoslava Kotrbová.

Od 10. září je celostátně povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a společných prostorů škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Kompletní znění mimořádného opatření lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví nebo webu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ze stávajících 570 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 187 na Českobudějovicku, 119 na Táborsku, 77 na Písecku, 66 na Strakonicku, 56 na Českokrumlovsku, 39 na Prachaticku a 26 na Jindřichohradecku. Devět nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále se 186,62 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k pondělní 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 33 925 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 661 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pondělí nezvýšil a zůstal na celkových 6 997,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno je ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pondělí večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 575 žen a 627 mužů. Z celkových 1 202 dosud potvrzených případů je 325 z Českobudějovicka, 251 z Táborska, 156 ze Strakonicka, 144 z Prachaticka, 138 z Písecka, 100 z Českokrumlovska a 88 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 96 dětí ve věku do 14 let. 265 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 209 v kategorii od 25 až 34 let, 198 v kategorii od 35 do 44 let, 188 v kategorii od 45 do 54 let a 119 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 127 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

KHS Jihočeského kraje