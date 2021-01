A proč právě on? Sice už není primářem, ale na „infekci“ stále na částečný úvazek pracuje. Je tak nejen zdravotník, ale patří i do rizikové skupiny seniorů. „Stále jsem v kontaktu s infekčním prostředím, kde pacienti s covidem leží, to za prvé, a za druhé je mi přes pětašedesát a mám i další, mírně rizikové faktory, vyšší tlak, trochu nadváhu a nějaké chronické potíže.“ vysvětlil infektolog. „Podobně je na tom i řada mých spolužáků a vrstevníků. Mám proto pro ně jednoduchý vzkaz. Jestli jste u sebe napočítali podobné faktory, které jsem vyjmenoval, tak se nechte naočkovat, je to pro vás velmi vhodné.“ A dodal, že podle statistiky je průběh nemoci covid-19 horší u mužů než u žen.

Rozhodování, jestli se nechat naočkovat, u něj bylo jednoznačné. „Ty řeči, že lidé neumírají na covid, ale s covidem, jsou hloupé a jsou dokonce nebezpečné, protože veřejnost ho pak podceňuje. Ale to, co se rozvíjí v plicích – a dá se to zdokumentovat rentgenovými snímky, CT atd., to je hrozný, zničující zánět…,“ vysvětluje ze svého pohledu člověka, který se s těmi, kteří mají těžký průběh covidu, setkává pravidelně. „Všichni zemřeme, ale já bych nerad umíral s pocitem těžké dušnosti, i přesto, že mám kyslík apod. Nemoc je pro některé lidi velmi závažná a to, že ji někteří přechodí, to na věci nic nemění.“

Michal Šnorek, ředitel Nemocnice Českého Budějovice, a. s., vysvětlil, proč vakcínu jako první nedostal on sám, současný primář infekce nebo třeba jihočeský hejtman: „Přistupujeme k tomu zodpovědně a chceme očkovat lidi z covidového oddělení, kteří jsou zároveň v rizikové věkové skupině. To my nejsme, takže proto to byl v Jihočeském kraji právě emeritní primář infekčního oddělení, pak doktor Václav Chmelík.“

Během ledna by měli být dalšími dávkami vakcín, které postupně po týdnech do kraje dorazí, naočkováni další zdravotníci, obyvatelé seniorských domů, zaměstnanci sociálních služeb či praktičtí lékaři. „Jde o skupinu dohromady kolem deseti, jedenácti tisíc lidí, kterou tou lednovou várkou naočkujeme,“ přiblížil jihočeský hejtman Martin Kuba. „Od února bychom mohli očkovat co nejvíce seniorů, pacientů nad 60 let. Právě ti vytvářejí nejvyšší tlak na nemocniční systém. Zavíráme školy, firmy, nechodíme do restaurací, snažíme se držet doma, a všechno to děláme především proto, abychom ochránili seniory.“

Od seniorů by bylo zodpovědné se nechat naočkovat

Právě proočkování co největšího počtu seniorů je nejdůležitější. „Teď, když je vakcína, by bylo zase od seniorů správné a velmi zodpovědné se nechat naočkovat, protože společnost nejde držet dlouhodobě v tomto stavu. Já sám se taky naočkuji, ale až v momentě, kdy na mě přijde řada," dodal hejtman. „Kvůli nim se společnost zamyká, aby právě oni neskončili ve špitále. Jakmile naočkujeme všechny lidi nad 60 let, budou si lidé moct dělat, co chtějí. Pak by měli i zaměstnavatelé motivovat své lidi, aby se nechali naočkovat, protože to už bude jejich ekonomický problém, nikoli celospolečenský.“

Očkování veřejnosti, jak dále hejtman uvedl, by mohlo nastat v únoru, jakmile vláda připraví a nastaví objednávací systém. Hejtman Martin Kuba preferuje, aby se očkování veřejnosti na jihu Čech konalo ve vysokoprůtokových vakcinačních centrech. „Denně bude nutné naočkovat třeba okolo pěti až šesti tisíc lidí a to v nemocnicích není technicky možné. Proto chceme již v příštím týdnu představit nějakou podobu, jak by měla tato očkovací centra v Českých Budějovicích a okresních městech vypadat,“ vysvětlil.

Ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek pak dodal, že vzhledem k náročným transportním a skladovacím podmínkám bude vakcína z českobudějovické nemocnice do okresních nemocnic distribuována v pondělí 4. ledna ráno. „Jedná se o vakcínu COMIRNATY od výrobce Pfizer-BioNTech pro aktivní imunizaci za účelem prevence nemoci covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 u jednotlivců ve věku od 16 let,“ uzavřel.