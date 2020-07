Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k páteční 18. hodině podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové v regionu zvýšil na 340. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 199 a aktuálně pozitivních 135 osob.

Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 322 suspektních vzorků a 54 vzorků od samoplátců. Z celkových 376 vzorků bylo už zmíněných 25 pozitivních. Jednalo se dvanáct žen a třináct mužů. Dva nemocní byli hlášeni z Českokrumlovska, které bylo dlouho posledním jihočeským okresem bez aktivních případů COVID-19.

„Pátek přinesl 11 nových případů na Prachaticku, kde bylo pro tuto chvíli ukončeno hromadné testování ve firmě InTiCo. V první vlně bylo provedeno 80 testů a ve druhé 345. Z nich vyšlo od vzniku tohoto ohniska celkem 38 pozitivních osob. Další testování je plánováno v InTiCu na 6. srpna,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Další nové případy podle ní tvořili navrátilci z dovolené v Srbsku a Chorvatsku a dva samoplátci z Ukrajiny. Ostatní byly vesměs pracovní či rodinné kontakty s již dříve pozitivně testovanými osobami. „Škála zdrojů nákazy je velmi různorodá. Naštěstí se nám ale stále daří mít všechny případy pod kontrolou,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

Nakažení v okresech

Ze stávajících 135 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 50 na Prachaticku, 26 na Táborsku, po dvaceti na Českobudějovicku a Jindřichohradecku, devět Strakonicku a osm na Písecku. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přes další nárůst onemocnění jižní Čechy udržují s 52,8 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině) i nadále pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 21 104 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 143 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v pátek zvýšil o 54 na celkových 4 923,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie shodně 170 žen a 170 mužů. Z celkových 340 dosud potvrzených případů je 92 z Prachaticka, 63 z Českobudějovicka, 50 ze Strakonicka, 49 z Táborska, 40 z Jindřichohradecka, 25 z Českokrumlovska a 21 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 19 dětí ve věku do 14 let. 57 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 57 v kategorii od 25 až 34 let, 57 v kategorii od 35 do 44 let, 58 v kategorii od 45 do 54 let a 47 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 45 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

AKTUÁLNĚ PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Pro celý Jihočeský kraj:

• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren

• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.

• Nošení roušek na úřadech platí pro návštěvníky i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při pohybu po budově.

Doporučení: Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje doporučujeme nosit roušky i v místech s větší koncentrací lidí (veřejná doprava, taxislužby či pošty, obchody a nákupní centra).

Zdroj: Deník

Pro Prachatice a obce, pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost:

• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, kromě domova.

• Nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD) a taxislužeb

• Zákaz návštěv v Nemocnici Prachatice

• Zákaz návštěv v pobytových ústavech sociální péče na Prachaticku

Doporučení: Obyvatele Prachaticka prosíme, aby opatření dodržovali i mimo svůj okres.