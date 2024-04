/VIDEO/ První čapí potomci jsou podle ornitologů již na světě. V jižních Čechách malé zobáčky živí rodiče dokonce na dvou hnízdech, v Netolicích a Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku. V Chýnově na Táborsku je čapí pár zatím v očekávání.

Čápy na jihu Čech duben 2024. Nejméně ve dvou jihočeských čapích hnízdech, ve Strunkovicích nad Blanicí a Netolicích, už jsou čápata. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Na mapě čapích hnízd podle Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické jsou první letošní čapí mláďata označena oranžovými kolečky. „Čápi na vajíčkách sedí okolo 33 dnů. Na svatého Řehoře (tj. 12. března) jsme měli již 80 obsazených hnízd. Některé páry tehdy už snášely a inkubace jejich vajec nyní končí,“ přibližuje.

Zaznamenat vyklubaná čápata není vůbec jednoduché. „Pokud nám pohled do hnízda neposkytuje webkamera, o jejich přítomnost lze usuzovat pouze z chování. Když například rodiče přinášejícího potravu, kterou rozdělují pod sebe. Jinak je třeba chvilku počkat, než bude možné zahlédnout první hlavičku,“ vysvětluje Dobruská a vyzývá veřejnost k trpělivosti. „Je lepší si počkat, než naši netrpělivost řešit prostřednictvím dronů a riskovat vyrušení sedícího rodiče,“ žádá.

Ve Strunkovicích nad Blanicí je čapí hnízdo na komíně v zemědělském podniku. Deníku potvrdili výskyt mláďat právě pozorováním místní zaměstnanci. Čapí pár se tu střídá v krmení a hlídání potomků. Když se jeden z dospělých vrací s potravou, zahlédnout občas i dva natahující se zobáčky. Podobně je to na komíně ve Václavské ulici v Netolicích. Podle záznamů v čapí mapě se na obou hnízdech mláďata líhla v sobotu 20. dubna, takže už by měla být desetidenní.

V Chýnově na Táborsku čapí pár teprve na letošní potomky čeká. Tam je možné hnízdění na budově bývalého pivovaru už několik let sledovat pomocí městské webové kamery umístněné na protějším kostele Nejsvětější trojice. Letos podle pozorovatelů chýnovská černobílá krasavice snesla v polovině dubna postupně pět vajíček.

Sledovat jen z dálky

Čáp bílý patří mezi zvláště chráněné druhy a jakékoli rušení hnízdění, kterým je bezesporu i létající dron, je porušením zákona. „Pomatujme na to, zvláště v následujících dnech. V období prvních dní života jsou malí čápi v prachovém šatě velmi zranitelní a častou příčinou úmrtí může být i špatné počasí. Proto je dobré hnízda kontrolovat a sledovat čapí chování jen zpovzdálí,“ upozorňuje Gabriela Dobruská.

Pokud na hnízdě, kde pravidelně seděl jedinec, lidé uvidí čápy postávat či zastihnou hnízdo prázdné, může to znamenat ztrátu snůšky či mláďat. „Je to přirozený průběh hnízdění. Tak to v přírodě prostě chodí. To by ale nemělo od sledování nikoho odradit,“ podotýká s tím, že jde o přirozenou věc.

Nové funkce ornitologického projektu

Ornitologové inovovali online projekt Čapí hnízda o nové funkce. Nyní mění hnízda na mapě v sezoně nejen barvu ale nově i tvar. „Kromě tradičních kroužků se setkáme s trojúhelníky značícími, že hnízdo potřebuje kontrolu. Ty se objeví vždy po měsíci od poslední návštěvy,“ upřesnila.

Modrý trojúhelník například značí, že na hnízdě byl čáp či pár, ale už to dlouho nikdo neověřil. „Nevíme tedy, zda čápi hnízdí nebo ne, a proto je žádoucí hnízdo znovu zkontrolovat. Naším cílem je, aby na mapě bylo co nejméně trojúhelníků,“ doplnila Gabriela Dobruská s tím, že v tomto veřejnosti moc děkuje za případnou spolupráci.

V detailu hnízda přibyla i kategorie umístění, kde se v rámci rolovacího menu vybírá lokalita hnízda. Ta má do budoucna pomoci vyčlenit prázdné, nikdy neobsazené podložky, ale i hnízda na sloupech elektrického vedení a třeba i sledovat trendy v obsazování různých typů hnízdišť.