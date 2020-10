Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 se tak k nedělní osmnácté hodině v regionu zvýšil na 13 256. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 4755 a aktuálně pozitivních 8427 osob. Od března zde v souvislosti s koronavirem zemřelo celkem 74 lidí.

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 955 suspektních vzorků a 51 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 759 pozitivních případů. K nemocným přibylo 398 žen a 361 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (242), Strakonicku (134), Jindřichohradecku (120) a Táborsku (110). „Zhruba ve dvou stech třiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, ve dvaceti ve škole a ve sto dvaceti v zaměstnání. Nově onemocnělo pětadvacet zdravotníků a stejný počet nových případů se týkal pracovníků či klientů sociálních služeb. Pět osob se infikovalo při sportu a deset při cestách mimo region. U dalších případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Veřejnost nám může významně pomoci a přispět zrychlení komunikace tak, že osoby, které se dozvědí, že jsou pozitivní, zavolají svým blízkým kontaktům, osobám, které mohli nakazit, a upozorní je na svou COVI-19 pozitivitu. Osoby v kontaktu by pak měly tuto informaci, tedy že byly v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, poskytnout svým praktickým lékařům a svému zaměstnavateli. Postup, jak přesně se chovat v karanténě nebo izolaci, najdete na webových stránkách naší krajské hygienické stanice nebo Ministerstva zdravotnictví,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 8 427 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 2 849 na Českobudějovicku, 1 382 na Táborsku, 1 051 na Písecku, 1 118 na Jindřichohradecku, 925 na Strakonicku, 606 na Prachaticku a 496 na Českokrumlovsku. Čtyřiasedmdesát nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 73 256 osob. V povinné karanténě se k nedělní osmnácté hodině nacházelo 2 979 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v neděli zvýšil o jednapadesát na 8 991,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 6 846 žen a 6 410 mužů. Z celkových 13 256 dosud potvrzených případů je 4 557 z Českobudějovicka, 2 341 z Táborska, 1 601 z Písecka, 1 501 z Jindřichohradecka, 1 430 ze Strakonicka, 950 z Prachaticka a 876 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 939 dětí ve věku do 14 let. 1 690 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 1 880 do kategorie 25 až 34 let, 2 465 do kategorie 35 až 44 let, 2 743 do kategorie 45 až 54 let a 1 823 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 1 716 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.