Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 420 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 350 nemocných se uzdravilo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie tak k sobotní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 56 250. Počet vyléčených se zvýšil na 50 367 a aktuálně pozitivních mezidenně o 70 na 4 959 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 924 úmrtí.

Od pátku do soboty přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 753 suspektních vzorků a 11 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k sobotní 18. hodině 420 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 221 žen a 199 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (136), Strakonicku (63) a Jindřichohradecku (59).

„Ve sto jedenatřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a v třiapadesáti na pracovišti. Nově onemocnělo pět zdravotníků a čtyřiadvacet pracovníků či klientů sociálních služeb. Tři desítky nových případů se týkaly škol. Dvě osoby se infikovaly v zahraničí. Jedna v Rakousku a jedna na Ukrajině. U ostatních případů zatím nebylo možné do sobotního večera zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, se v sobotu 6. února zvýšil ze 71 na 73 bodů a čtyřiadvacátý den v řadě setrvává v parametrech čtvrtého stupně koronavirového rizika – vážný stav (61 – 75 bodů).

Ze stávajících 4 959 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 395 na Českobudějovicku, 898 na Jindřichohradecku, 663 na Písecku, 580 na Táborsku, 499 na Strakonicku, 484 na Českokrumlovsku a 440 na Prachaticku. 924 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 163 461 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k sobotní 18. hodině nacházelo 1 841 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 11 na celkových 12 980,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 29 879 žen a 26 371 mužů. Z celkových 56 250 dosud potvrzených případů je 17 150 z Českobudějovicka, 9 182 z Táborska, 8 534 z Jindřichohradecka, 6 706 z Písecka, 6 060 ze Strakonicka, 4 329 z Prachaticka a 4 289 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 4 912 dětí ve věku do 14 let, z toho 971 do čtyř a 1 702 od čtyř do devíti let. 5 446 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 7 221 do kategorie 25 až 34 let, 9 602 do kategorie 35 až 44 let, 10 935 případů do kategorie 45 až 54 let a 8 059 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 10 075 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Kam na testy

Pokračuje dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Počet odběrových míst a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/ . V návaznosti na rostoucí potřebu antigenních testů mezi takzvanými pendlery rozhodly laboratoře Aeskulab, dříve Stafila, o mimořádném otevření odběrového místa na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích. Až do odvolání bude odběrové místo v centru města vedle běžného provozu dostupné navíc každou neděli vždy v době od 8 do 11 hodin. Nutná je ovšem předchozí rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.