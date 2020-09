Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se k čtvrteční 18. hodině v kraji zvýšil na 2 082. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 941 a aktuálně pozitivních 1 129 osob.

Od středy do čtvrtka přijaly podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové laboratoře k vyšetření v regionu 1 097 suspektních vzorků a tři vzorky od samoplátců. Z výsledků vyšetřených vzorků potvrdili hygienici k čtvrteční 18. hodině 142 pozitivních případů. K nemocným přibylo devětašedesát žen a třiasedmdesát mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (60) a Táborsku (29).

Kde došlo k nakažení:

„V devětadvaceti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem ve škole, v pětatřiceti v rodině a v devětatřiceti na pracovišti. Dvanáct osob se infikovalo ve sportovních klubech, čtyři při dovolené na více místech, čtyři v Chorvatsku, dvě na Ukrajině, čtyři v Praze a jedna v Karlových Varech. Ve dvanácti případech původ nákazy stále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Čtyři školy jsou zavřené

K čtvrtku se nákaza koronavirem vyskytla už v celkem 67 školách na jihu Čech. Čtyři jsou úplně uzavřené - dvě mateřské školy, jedna základní a jedna střední škola. „Školská zařízení jsou necelé čtyři týdny od začátku školního roku místy, kde dochází k přenosu infekce ze všech rizikových míst nejvíce, následuje přenos v rodinách. Dostáváme postupně i výsledky vyšetření osob, které jsou zaměstnanci nebo klienty sociálních zařízení a domovů pro seniory, jichž se infekce v minulých dnech dotkla. Aktuálně víme o devíti pozitivních zaměstnancích a jednom klientovi domova pro seniory Libnič, kde jsme prováděli hromadné testování. Jsem osobně velice ráda, že se klienty, kterých je v kraji kolem dvou a půl tisíce a patří bohužel mezi nejohroženější skupinu, zatím daří až na jednotlivé výjimky chránit a že v současné době registrujeme v kraji pouze ojedinělé případy výskytu v těchto zařízeních. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům těchto zařízení hrozně moc poděkovat za odpovědnost a ohleduplnost, protože jsou na ně kladeny opravdu vysoké nároky,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Situace v okresech

Ze stávajících 1 129 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 510 na Českobudějovicku, 177 na Táborsku, 123 na Písecku, 88 na Strakonicku, 85 na Prachaticku, 84 na Českokrumlovsku a 62 na Jindřichohradecku. Dvanáct nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, přesto patří jižní Čechy i nadále s 323,25 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 41 258 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 584 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve čtvrtek zvýšil o tři na celkových 7 360,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů a v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou od pondělí do pátku vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 990 žen a 1 092 mužů. Z celkových 2 082 dosud potvrzených případů je 681 z Českobudějovicka, 457 z Táborska, 229 z Písecka, 223 ze Strakonicka, 200 z Prachaticka, 154 z Českokrumlovska a 138 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 218 dětí ve věku do 14 let. 521 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 291 v kategorii od 25 až 34 let, 326 v kategorii od 35 do 44 let, 332 v kategorii od 45 do 54 let a 198 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 196 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.