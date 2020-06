Jak informovala mluvčí jihočeský hasičů Vendula Matějů, do středeční páté hodiny ranní jednotky nemusely k žádnému zásahu spojenému s odklízením následků přívalových dešťů vyjíždět. A až na Blanici u Blanického mlýna žádný z Českým hydrometeorologickým ústavem sledovaný jihočeský tok před pátou hodinou ranní nedosahoval prvního stupně povodňové aktivity.

V pět hodin ráno hladina Blanice se 120 centimetry dosáhla prvního povodňového stupně, tedy stavu bdělosti.

"V noci z úterý na středu očekáváme vzestupy hladin většiny řek v celém povodí horní Vltavy po nádrž Orlík," varovali v úterý meteorologové. "Nárůsty vodních stavů budou výrazné, ale neměly by mít charakter přívalových povodní." Rozvodnění by se mělo týkat malých toků i velkých řek. "Během středy by hladiny na více místech měly překročit 1. stupeň povodňové aktivity (SPA), místy může dojít i k překročení 2. SPA. Menší toky by měly kulminovat ve středu během dne."

Pozor i na popadané stromy a aquaplaning

Vzhledem k vzestupu hladin řek se voda v některých řekách může vylévat z břehů do okolní krajiny, Jihočeši by tak měli počítat s možností zvýšeného odtoku vody a se snížením stability stromů v podmáčené půdě. Voda může téct i přes komunikace, řidiči musí počítat s rizikem aquaplaningu. "Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu na www.chmi.cz nebo v médiích," dodává se ve výstraze.

Lidé by se také měli vyvarovat koupání a plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí, neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst a měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

V noci z úterý na středu bude většinou zataženo a bude pršet, déšť bude místy vydatný. Nejnižší noční teploty spadnou na 12 až 9 °C.

Místy vydatný déšť hrozí i ve středu, večer pak budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 °C, na horách v 1000 m kolem 9 °C.

Situaci budeme monitorovat.