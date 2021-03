Jak sdělil starosta Kuřiman Miroslav Hejtmánek, místním v malebné vsi nedaleko Strakonic nic nechybí. „Je to ideální stav v současném lockdownu, máme tu krásnou přírodu, les za humny a dokonce žádný oficiálně potvrzený případ koronaviru,“ pochlubil se.

Spíše to přikládá štěstí a náhodě. „Na vzorku čtyřiceti obyvatel se statistická chyba vyskytnout může. Nejsme nijak izolovaná obec, přes pět dětí dochází do školek a škol. Lidi dojíždějí běžně do práce, stejně jako v okolních obcích. Obyvatel v důchodovém věku tu není ani deset,“ upřesnil Miroslav Hejtmánek.

Výhody vesnice

Ve 22 číslech popisných žije aktuálně 43 obyvatel (k 1. lednu 2021), čímž se Kuřimany řadí mezi nejmenší obce v Jihočeském kraji. První písemná zmínka o osídlení pochází již z roku 1327. V lokalitě, kde však leží, byl člověk určitě dříve. „To dokládá nález dvou mohyl u Kuřiman a za Teplým vrchech,“ vysvětlil starosta.

Co má obyvatel Kuřiman za možnosti:

3,11 km² rozlohy

1 katastrální území

Lesy, louky, nedotčenou přírodu a čerstvý vzduch.

Velký supermarket ve Strakonicích 8 km, menší obchody v Jiníně 5 km a Cehnicích 6 km dostupné do 10 minut autem, pešky max. 120 minut.

Výhodami jsou určitě blízkost přírody a lesů. „Kuřimany se nachází hned pod zalesněným kopcem, kolem vsi nám protéká také Třešovický potok. Máme tu jeden rybníček a jednu víceúčelovou nádrž,“ popsal.

Jen drobná negativa

Nevýhoda nepřítomnosti obchodu není příliš významná, do města to mají totiž poměrně blízko. „Lidé zde stejně jezdí do měst do práce, kde si zároveň nakoupí. A pokud nemohou, nebo nejedou, poprosí své příbuzné či přátele,“ dodal Miroslav Hejtmánek.

V aktuální době při zákazu cestování mezi okresy se toho pro občany vesnice mění méně než pro lidi z bytů a měst. „Máme dost práce a zábavy kolem domů a zahrad,“ směje se. Na pár obyvatel mají poměrně velký katastr, takže se nemusí ani potkat.

Náves zdobí mezi lipami vystavěná kaple sv. Jana Nepomuckého s barokním štítem a zvoničkou. „U křižovatky směrem na Paračov a Milejovice stojí kříž a nedaleko boží muka se studánkou,“ uzavřel místními krásami.

Co má Pražan k dispozici:

496 km² rozlohy

112 katastrálních území

skoro 4000 ha parků a zahrad

přes 200 prodejen s potravinami provozovaných velkými řetězci

60 % Pražanů má velký potravinářský obchod do 10 minut chůze