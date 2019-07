To jsou dovednosti nezbytné pro práci ve filmu a na divadle s důrazem na bezpečnost a preciznost provedení. Workshop pod vedením pěti lektorů AKA - Akademie rytířských umění se v Táboře konal již popáté. Vznikl díky spolupráci Petra Nůska, coby choreografa šermířských scén na Shakespearovských slavnostech na Pražském hradě, s Guyem Robertsem, ředitelem Prague Shakespeare Company a filmovým Stage Combat Directorem.

OSVOJILI SI RŮZNÉ ZBRANĚ

Hlavní lektor a supervisor Petr Nůsek přiblížil účel tohoto kurzu. "Pracujeme tak, aby se studenti naučili co nejvíce efektivní a zároveň bezpečné postupy pro práci u filmu a na divadle. Celodenní práce s různými zbraněmi je pro ně velký nápor," upozornil.

Většina z účastníků kurzu byli úplní začátečníci, ale obdivuhodně a soustředěně podle něj pracovali. "Takže na konci dne, zvládli ti nejnadanější i práci s ohněm, při kterém bezpečně hoří hercův oděv. Místní nás znají asi více coby propagátory husitské historie, stáli jsme například u zrodu Táborských setkání, ale většina našich aktivit je spolupráce s filmovými a divadelními produkcemi," dodal na vysvětlenou Petr Nůsek.

FASCINUJÍCÍ ZÁŽITEK

Samotní studenti považují kurz za velmi přínosný, bezprostřední zážitek sdělila Abbe Felix z Virginie. "Byla to cool zkušenost! Dělo se toho opravdu hodně. Stále vstřebávám zážitky a nově nabyté zkušenosti. Byla to neskutečná zábava. Nejvíc se mi líbil thai box, ačkoliv tento typ sportu nepatří k mým nejoblíbenějším, velice příjemně mě překvapil. S meči již nějakou zkušenost mám. Nejnáročnější mi přišla práce se speciálními zbraněmi, hlavně nun-chaky a cepem, to byla opravdu výzva! Netušila jsem, kolik zbraní zde potkám, ale bylo to fascinující," řekla.